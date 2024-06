2ème circonscription : Jean-Yves Morel fait le plein de soutiens à l’Étang St-Paul

Jean-Yves Morel, qui est candidat dans la 2ème circonscription (Le Port 1 et 2, La Possession, St-Paul ,2 et 3), poursuit sa campagne en vue de l'élection législative des dimanches 30 juin et 7 juillet. Hier soir, il tenait meeting à l'Étang St-Paul devant quelques 400 sympathisants.

C’est devant près de 400 personnes que le candidat soutenu par Cyrille Melchior a détaillé son programme et partagé sa vision pour l’avenir de La Réunion.

Lors de cette soirée, Cyrille Melchior a rappelé : « Nous avons besoin de l’union qui nous emmènera vers la victoire des Réunionnais sur ces extrêmes qui veulent nous mener vers des aventures institutionnelles. La Réunion, terre française de l’océan Indien, ne peut pas aller vers l’aventure institutionnelle prônée par la gauche avec la signature de l’appel de Fort de France. Nous avons des particularités, des spécificités, et il nous faut des députés capables de faire comprendre au gouvernement que La Réunion est un département français avec ses spécificités. Nous sommes là pour servir la population et non des ambitions personnelles. C’est pour cela qu’il faut voter et faire voter Jean-Yves Morel« .

Jean-Yves Morel a ajouté : « Ce qu’on propose ce sont des actions pour faire avancer les choses. Depuis 27 ans, cette circonscription appartient à la même équipe. Quelle est la valeur ajoutée qu’ils ont apportée ? Rien. Il faut discuter et faire des propositions en cas de désaccord. Avec Cyrille Melchior, on s’est compris. On veut l’union, reconstruire cette droite rénovée« .

Il a également souligné l’enjeu crucial de ces élections : « Je ne veux pas être dans la situation calédonienne. La gauche veut changer le statut de La Réunion. À l’Assemblée nationale, je garantirai que nous ne toucherons pas au statut de département de La Réunion. Depuis 1946, c’est un combat que nous menons, et nous n’avons pas besoin qu’on nous considère comme des autonomistes. Ma volonté est de retrouver une société réunionnaise apaisée. Depuis qu‘ils sont aux responsabilités, il provoquent des manifestations et des blocages partout. Les extrêmes, c’est non, et le 30 juin, il faudra se mobiliser« .