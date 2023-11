24h de Reparali kafé pour les 10 ans de l’association Ekopratik

Le communiqué :

Depuis maintenant 10 ans, l’association Ekopratik cherche des solutions pour que l’écologie simplifie la vie par des solutions à mettre en place au quotidien. Ces solutions sont basées sur l’entraide, la transmission de savoir, l’éducation populaire et une remise en cause du mode de consommation dominant.

Au coeur de la Semaine Européenne de Réduction des déchets, l’association organise dans le Tiers Lieux Récup’R (12 Avenue du Grand Piton à Cambaie Saint Paul), le 25 Novembre à partir de 9h, un ensemble d’activités qui montre les solutions pour diminuer ses déchets, apprendre à faire soit même.

Labellisé par la fête de la science 2023, un parcours Low Tech permettra aux curieux et curieuses de découvrir le fonctionnement d’innovations frugales et duplicables sur notre territoire insulaire pour diminuer concrètement son impact sur l’environnement : fours solaires, vélo-machines, rocket strove, marmites norvégiennes…. Ce sera également, l’occasion d’échanger et débattre autour du déploiement de ces solutions vers le plus grand nombre et ainsi envisager un avenir durable pour tous.

Voici un avant goût de ce qui vous attend : fabrication et dégustation de cookies solaires, fresque du climat, atelier fabrication de fours solaires en boîte à chaussure, fabrication de son propre papier, jeux de société de sensibilisation, fabrication de ses propres boissons fermentées, parcours de découverte des Low Tech…

24h de Reparali Kafé !

En fil rouge, et pour la 3eme année consécutive, nous proposons les 24h du Reparali.

Les Reparalis sont des ateliers de réparation participative que l’association organise tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire réunionnais. L’objectif est de transmettre au grand public le goût de la réparation et ainsi limiter notre impact environnemental. Ce marathon de la réparation est l’occasion de réparer nos appareils sous forme festive en faisant connaître l’ensemble de nos actions (plus de détails sur notre site web ekopratik.fr).

Ouvert à toutes et tous, nous vous attendons nombreux pour réparer du samedi 25 Novembre 12h au dimanche 26 Novembre 12h.

Lors des dernières éditions nous avons pu éviter plus de 350 kg d’appareil et accueilli plus de 100 participants.

A partir de 20h, un concert du groupe “Les Bugs” rythmera les réparations avec les reprises Pop/Rock en encourageant ainsi les bénévoles réparateurs.

Infos logistiques

Petits ou grands, l’entrée de la journée est gratuite.

Adresse : Récup’R Tiers Lieux – 12 Avenue du Grand Piton 97460 Saint Paul Cambaie

● Début de la journée anniversaire : Samedi 25 Novembre à 9h

● 24h du Reparali : Du Samedi 25 Novembre à 12h jusqu’au dimanche 25 Novembre à 12h

● Concert : Les Bugs à 20h Une inscription aux ateliers peut être demandée car le nombre de places pour y participer est limité.

Retrouvez toutes les informations sur l’événement Facebook ; y est publié le programme complet avec la liste des sujets de conférence et des intervenants, le plan d’accès ainsi que toute l’actualité du festival.

A propos de Ekopratik

Ekopratik, association créé en 2013, (www.ekopratik.fr) est en constante recherche de solutions pour que l’écologie ne soit pas vue comme une contrainte mais facilite la vie au quotidien. En utilisant des outils d’éducation populaire qui mettent en avant l’intelligence collective, elle réunit les acteurs publics, privés et de la société civile pour co-construire des projets au service du commun et de l’environnement. Ekopratik se donne comme objectif d’éveiller les consciences écologiques et de sensibiliser collectivités et citoyens à l’impact de la société et de l’Homme sur la nature en proposant des solutions duplicables librement sur le territoire réunionnais.