-1,5°C à la Plaine des Chicots ce week-end, un record

Voici quelques températures minimales sous abri notables mesurées dans notre réseau (seules celles qui sont plus froides que la veille sont citées) :

-1.5°C à la Plaine des Chicots (1834m d’altitude), plus basse température pour un mois de juin à la station en 24 ans de mesures, battant les -1.1°C du 26/06/2023. Son record absolu (moderne) tous mois confondus est -2.9°C le 04/08/2003. A relativiser car on n’avait pas de mesures avant 2000 et on peut raisonnablement supposer qu’il y a déjà fait plus froid dans un passé plus lointain.