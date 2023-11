11 projets soutenus à La Réunion par l’État pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Le communiqué :

Afin de mettre en œuvre les objectifs du Plan Interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 au sein des territoires ultra-marins, la direction générale des Outre-Mer (DGOM) et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont lancé un appel à projets commun en juillet 2023, autour de 3 axes :

1. L’autonomisation des femmes à travers plusieurs sous-thématiques :

· L’entrepreneuriat des femmes, grâce notamment à des solutions de proximité et numériques ;

· L’insertion des femmes sur le marché du travail, notamment celles les plus éloignées de l’emploi ;

· Plus largement, des actions favorisant l’accès aux droits et les dispositifs « d’aller vers ».

2. L’accès des femmes à la santé, en particulier l’amélioration de l’accès à la contraception et un déploiement des actions de prévention des décès maternels évitables et de santé périnatale ;

3. L’adaptation des campagnes de prévention, de sensibilisation et d’informations aux spécificités des territoires notamment par l’utilisation de traduction et de doublage en langues locales.

La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations, Bérangère Couillard, et le ministre chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, ont annoncé ce mois-ci les résultats de l’appel à projet « Mobilisés en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes en Outre-Mer » 2023, suite à la tenue de la Commission nationale. Parmi les 38 lauréats sur l’ensemble des territoires ultra-marins, 11 projets ont été retenus à La Réunion :

· « Emploi Ô Féminin » présenté par l’association VITAE (La Réunion)

· « Accompagnement psychosocial des femmes en situation de vulnérabilité vers une (ré)insertion sociale et professionnelle » présenté par l’Association des maisons de la famille (La Réunion)

· « BeeLab, incubateur au féminin » présenté par l’association Initiative Réunion (La Réunion)

· « Fanm nou le kapab » présenté par l’Association réunionnaise d’éducation populaire (La Réunion)

· « Nouv’elle force » présenté par la Mission Locale pour l’insertion des jeunes de l’est réunionnais (La Réunion)

· « Mission Egalité » présenté par la Mission Locale pour l’insertion des jeunes de l’est réunionnais (La Réunion)

· « 4e édition du Startup weekend women, 100% entrepreneuriat féminin » présenté par l’association WebCup (La Réunion)

· « Contraception Facil » présenté par le Centre Hospitalier Ouest Réunion (La Réunion

· « Participation au déploiement de la maison des femmes, de la mère et de l’enfant de l’Ouest (MDFME) » présenté par l’association Réseau VIF (La Réunion)

· « Rezo Fanm, réseau physique d’appui et d’accompagnement de proximité » présenté par le Comité citoyen de Sainte-Suzanne (La Réunion)

· « Plan expérimental de sortie de la prostitution par les soins et l’accompagnement socio-professionnel » présenté par l’Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements (La Réunion)

Le montant alloué par les deux ministères à cet appel à projets s’élève à 500 000€.

Pour Bérangère Couillard, ministre chargée de l’Egalite entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, « L’égalité entre les femmes et les hommes est un combat qui s’opère partout en France, et les femmes ultramarines font face à des défis tout particuliers qui exigent une réponse adaptée aux réalités du terrain. Travailler avec les associations, comme nous le faisons ailleurs en France, nous est absolument essentiel. Je suis fière que mon ministère et celui chargé des Outre-Mer mobilisent 500.000 € pour soutenir des projets associatifs en faveur de l’égalité.

Pour Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer « Accompagner les femmes vers l’égalité et l’émancipation est un combat qui transcende les frontières géographiques, qui s’étend à travers l’ensemble de la France, mais qui se révèle plus complexe en Outre-mer. Face à ce défi, pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans nos territoires ultramarins, je suis fier d’aider les associations qui y veillent au quotidien, par cet appel à projets. »