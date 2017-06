La directrice de l'OTI Nord fête son anniversaire à Maurice... alors qu'elle est en congés maladie

Prenez un organisme, l'OTI Nord en l'occurrence, qui fonctionnait plutôt bien jusqu'à maintenant... Une structure essentiellement financée par la CINOR, un petit peu par la Région, qui emploie quatorze employés qui effectuaient du bon boulot, à savoir assurer la promotion touristique sur le territoire Nord de la Réunion.



Et voilà qu'en octobre dernier arrive une nouvelle directrice, Aurore Laurent. La façon dont elle a été embauchée interroge encore aujourd'hui le personnel. Connue de la structure comme responsable d'une société sous-traitante qui mettait à disposition des touristes des vélos couchés (nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain article car là aussi il y a plus qu'anguille sous roche), elle a débarqué à l'OTI sans que les autres salariés ne comprennent comment. Et alors que certains, qui assuraient la vacance du poste, s'attendaient à une promotion légitime.



Or, le poste de directrice est essentiel dans une association comme celle-là. Le président, Frédéric Foucque est la plupart du temps absent et c'est elle qui "fait tourner la boutique".



Sans supervision, elle a rapidement mis en pratique des méthodes de management pour le moins singulières : elle a rétrogradé -avec baisse de salaire à la clé- un cadre qui est passé de directeur adjoint à assistant de direction, l'infographiste a connu des problèmes liés aux droits sur la mascotte de l'association, mais surtout elle n'a pas hésité à licencier pour faute grave une chargée de mission alors que celle-ci était enceinte et en congés maladie... La totale, quoi...



Et voilà-t-il pas que la même directrice a été surprise en train d'embarquer samedi dernier à Gillot à destination de Maurice, sûrement pour y fêter son anniversaire qui a lieu demain mardi 26 juin, et alors qu'elle est censée se trouver en congés maladie jusqu'au 1er juillet, comme l'atteste le document que nous publions ci-dessous...



Et s'il y avait besoin d'une preuve supplémentaire au témoignage de la personne qui l'a vue embarquer sur un vol d'Air Mauritius samedi matin, nous publions également la photo du fourgon de la société "Athmosphère Péï" qui lui sert de véhicule, garé sur le parking longue durée de Gillot. Elle le récupèrera à son retour à la Réunion, le 29 juin prochain...



Athmosphère Péï est la société dont elle était (est?) la responsable et qui fournit l'OTI Nord en vélos couchés. Celle dont je vous ai dit que nous devrions avoir l'occasion de reparler très prochainement.



Mme Aurore Laurent a même poussé le culot jusqu'à écrire à Frédéric Foucque, son président, pour lui demander de reporter son congé prévu entre le 24 et le 29 juin à une date ultérieure, du fait de son congé maladie... Il n'y a pas de petits profits !



Nous espérons que cet article ne va pas lui gâcher ses vacances bien méritées...