Jean-Luc Mélenchon est arrivé à La Réunion

Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, est arrivé à La Réunion ce vendredi matin pour une visite de trois jours. Accompagné par les députés Jean-Hugues Ratenon, Mathilde Panot et Danièle Obono, il se rendra à la mairie du Port puis à l’École maritime avant de rendre hommage à Paul Vergès au cimetière, ce vendredi.



Il a livré un message de "résistance et d'optimisme car à tout problème il existe une solution". Il a rappelé que La Réunion était insulaire, "et on a souvent l'impression d'être oublié". "Mais je vais dire aux Réunionnais de garder espoir", a-t-il ajouté.





Bérénice Alaterre sur place