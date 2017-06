Mail A la Une ... Elodie Martin-Charron (FN), candidate dans la 6e pour "mettre fin aux injustices"

Candidate dans la 6e circonscription, la secrétaire départementale adjointe du Front national à La Réunion, Élodie Martin-Charron, novice en politique, est malgré tout pleine d’ambitions.



"Je souhaite mettre fin aux injustices sur le territoire réunionnais", lance d’emblée l’ancienne militaire, installée dans l’île il y a deux ans. La première des injustices selon la candidate frontiste et qui pénalise La Réunion : la vie chère, "due en grande partie à l’octroi de mer". La candidate frontiste souhaite une réforme du dispositif en ne le gardant uniquement que pour les produits qui concurrencent les produits réunionnais. "Cet octroi de mer est vital car il nous rapporte plus de 375 millions d’euros par an. Maintenant, il faut le dire, c’est aussi beaucoup de clientélisme : on ne peut pas se servir de l’octroi de mer pour payer certains élus", déplore-t-elle. Élodie Martin-Charron préconise également une "meilleure prise en charge des frais d’optique et dentaires par la Sécurité sociale".



Une révision du dispositif du RSI



Outre l’octroi de mer, la candidate frontiste souhaite une révision du dispositif du RSI en laissant la possibilité aux chefs d’entreprise de s’affilier au régime général de leur choix, l’extension "temporaire" de la zone franche sur l’ensemble du territoire réunionnais et la suppression du remboursement du minimum vieillesse par les héritiers.



En pleine crise de la canne à sucre, la candidate Front National propose une extension des quotas au delà d’octobre 2017. "Il faut rallonger le contrat cadastral. Mais au delà de son rôle dans l’économie locale, la culture de la canne à sucre fait partie du patrimoine réunionnais".

Élodie Martin-Charron propose également une meilleure desserte aérienne de La Réunion, "en ouvrant l’espace aérien réunionnais". "Nous avons aujourd’hui un aéroport international sur Saint-Denis, qui pourrait bénéficier de l’ouverture de 10 à 15 lignes aériennes supplémentaires en direction des villes européennes", maintient-elle. Aérien toujours, elle souhaite voir le dispositif de continuité territoriale être "renforcé dans les deux sens".



"Développer massivement les filières d’énergies renouvelables"



Autre grand cheval de bataille pour la secrétaire départementale adjointe du FN : l’environnement. "Il faudrait développer massivement les filières d’énergies renouvelables. Au niveau des véhicules écologiques, il serait bien de mettre à disposition des particuliers plusieurs bornes de recharge pour booster la vente de véhicules électriques. Il existe aujourd’hui des subventions d’État qui permettent d’acquérir ces véhicules à moindre prix et ce serait bien d’ouvrir ce marché aux Réunionnais", explique Elodie Martin-Charron.



Si elle est élue à l’assemblée nationale, Élodie Martin-Charron affirme qu’elle sera dans une opposition "constructive" par rapport à la future majorité présidentielle. "Maintenant, nous serons également en opposition avec toutes les lois absurdes du gouvernement Macron comme la réforme de la CSG", ajoute-t-elle. Un projet de loi qui l’inquiète particulièrement : "Selon la dernière version retenue, le gouvernement pencherait pour une augmentation de 1,7 point pour tous les retraités qui gagnent plus de 1 200 euros par mois, ce qui leur ferait perdre à l’année entre 200 et 300 euros. Ce n’est pas possible pour nous". Elle s’opposera également à la future réforme du Code du Travail, qu’elle qualifie de "Loi El Khomri puissance 10".



"Sereine" sur sa campagne, elle reconnaît que la bataille sera rude dans sa circonscription, notamment avec la députée sortante, Monique Orphé. "Le programme que nous avons construit avec les Réunionnais est parfaitement en corrélation avec leurs attentes", termine-elle.

Législatives/6e circonscription : programme d'Elodie Martin-Charron by Zinfos974 on Scribd



