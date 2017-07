Mail Communiqué CHU Sud : Ouverture d'une unité "adolescents" au sein du service pédiatrie

Le CHU de La Réunion a ouvert une unité pour adolescents le mois dernier, dans son service de pédiatrie du pôle Femme Mère Enfant sur le site de Saint-Pierre. Cette ouverture répond à un réel besoin exprimé par les équipes soignantes, les parents et les patients eux-mêmes.



Ainsi, avant l’ouverture de cette unité, la prise en charge hospitalière des patients adolescents sur le site de Saint-Pierre se faisait dans une unité commune pour les 3-18 ans où les jeunes côtoyaient des enfants parfois en bas âges, accueillis pour des pathologies physiques chroniques ou aiguës. Cette organisation engendrait des contraintes de fonctionnement pour les soignants compte tenu de la diversité des programmes de soins et l’absence de personnel spécialisé dédié.



La création d’une unité spécifique pour adolescents a été réfléchie en commun entre les équipes pédiatriques, pédopsychiatriques et avec le soutien institutionnel du CHU. L’unité Oasis a alors vu le jour. D’une capacité de 6 lits d’hospitalisation temps plein, elle a pu ainsi être individualisée au sein du service de Pédiatrie Générale. Elle fonctionne sous la responsabilité d’un pédiatre en étroite collaboration avec les pédopsychiatres du Pôle de Santé Mentale.



L’accueil et la prise en charge des 8-16 ans avec des troubles psychosomatiques, psychosociaux ou des troubles de conduite y est assurée par une équipe pluridisciplinaire. Elle réunit des pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, assistantes sociales et éducateurs spécialisés.



La vaste palette de soins proposés permet de répondre au mieux à la spécificité des problématiques de cette tranche d’âge. Un programme de soins y est construit en interdisciplinarité pour chaque patient avec des ateliers et un projet thérapeutique individualisé afin de soutenir l’autonomie des adolescents tout en y associant au maximum les familles.



L’adolescence est en effet une période charnière du développement de l’enfant. Même si pour la plupart des adolescents, cette période se déroule sans entraves, pour d’autres elle accroît le risque d’émergence de nombreuses pathologies qui peuvent mettre en péril la vie de ces jeunes. Au premier plan, nous retrouvons des problématiques psychiques pouvant nécessiter une hospitalisation dans une unité qui leur est dédiée.



L’unité Oasis n’a pas pour vocation à prendre en charge des adolescents avec des pathologies pédopsychiatriques sévères comme les troubles psychotiques ou troubles graves de la personnalité. Ces patients sont orientés, lorsque leur état le nécessite, vers la seule unité d’hospitalisation régionale de pédopsychiatrie, l’Unité Vanille dans l’Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion à Saint-Paul.



Une réflexion du même type est engagée sur le pôle femme mère enfant du site Nord du CHU dans le cadre d'un schéma directeur spatial qui sera intégré dans le projet d'établissement 2017-2021, à la faveur des espaces libérés par la mise en service prochaine du bâtiment des soins critiques.

