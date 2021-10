Actu Ile de La Réunion (week-end) D’amour et de basalte, le nouveau roman palpitant de Lisianne Bernadette Thomas

La romancière Lisiane Bernadette Thomas est à l'affiche en ce moment avec la sortie de son huitième ouvrage, "D'amour et de basalte". Son septième roman, "Jeanne il était une femme", avait reçu le Grand Prix du Roman Insulaire de Ouessant en 2019 et s'était fait remarquer à La Réunion avec une place de finaliste du Grand Prix du Roman Métis. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 08:31

Lisiane Bernadette Thomas est une autrice de romans de littérature générale et pour la jeunesse. Professeure de français, elle se met en retraite anticipée en 2002 pour se consacrer à l’écriture, et publie son premier roman, "Le Souffle des disparus", écrit depuis une dizaine d'années. Une enfance dans les Hauts la plonge très tôt au cœur des réalités rurales mais aussi des légendes et croyances de son île. Avec bienveillance et poésie, elle aborde dans ses romans des thèmes d’actualité : multiculturalisme, spiritualité, place de la jeunesse dans la société, transmission intergénérationnelle, environnement…



Elle intervient en milieu scolaire et dans des bibliothèques à La Réunion et dans l’océan Indien, lors de l’étude de ses romans. Elle participe régulièrement à des salons (en 2019 : La Réunion, Paris, Ouessant, Etang-sur-Arroux), à des rencontres ou à des manifestations dans lesquelles la culture et l’identité réunionnaises ont leur place.



D’amour et de basalte, un roman palpitant



Dans les hauts de l’île de La Réunion, sur une propriété à la splendeur surannée, un tunnel de laves est le théâtre de passions et de conflits. Ronaldo, l’enfant éleveur de tangues, Angelo, le squatter taciturne, Marie, l’héritière qui rêve de cultiver des pleurotes, ont tous des raisons de le convoiter.



Mais toucher au tunnel qui a cristallisé des émotions fait émerger des secrets. Peu à peu, le passé de l'Îlet aux Citronniers ressurgit, bouleversant l’histoire des personnages, les obligeant à se départir de leurs illusions afin d’accueillir l’imprévu.



Témoin de rencontres, de joies, de frustrations, le tunnel parviendra-t-il à apporter l’harmonie à ceux que la vie a rapprochés au sein d’une nature riche d’enseignements ?



