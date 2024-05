Ville de Saint-Paul : Avis rectificatif du 27/05/24

Avis rectificatif du 27/05/24

VILLE DE SAINT-PAUL

M. Emmanuel SERAPHIN – Maire

Place du Général de Gaulle

CS 51015

97864 Saint-Paul – Cedex

Tél : 02 62 45 43 45

mèl : marches.publics@mairie-saintpaul.fr

web : http://www.mairie-saintpaul.re

Référence : 24FS-ACHAT-0438-Y

Objet : CONCEPTION, IMPRESSION ET DISTRIBUTION DU MAGAZINE COMMUNAL ET DU JOURNAL INTERNE DE LA VILLE DE SAINT-PAUL

Référence acheteur : 24FS-ACHAT-0438-R1-Y

Remise des offres :

au lieu de : 04/06/24 à 12h00 au plus tard. soit le 04/06/24 à 10h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 13/06/24 à 12h00 au plus tard. soit le 13/06/24 à 10h00 heure de Paris au plus tard.

Date d’ouverture des offres Date d’ouverture des offres :

au lieu de : 05/06/24 à 10h00 au plus tard. soit le 05/06/24 à 08h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 14/06/24 à 10h00 au plus tard. soit le 14/06/24 à 08h00 heure de Paris au plus tard.

