Ville de Saint-Paul : Avis d’attribution

AVIS D’ATTRIBUTION

VILLE DE SAINT-PAUL

M. Emmanuel SERAPHIN – Maire

Place du Général de Gaulle

CS 51015

97864 Saint-Paul – Cedex

Tél : 02 62 45 43 45

mèl : marches.publics@mairie-saintpaul.fr

web : http://www.mairie-saintpaul.re

SIRET 21974015600019

Le marché ne fait pas l’objet d’une procédure conjointe

Objet : Maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation et le réaménagement de la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul

Référence acheteur : 23FS-CCO-0417-A1-C

Nature du marche : Services

Procédure ouverte

Classification CPV :

Principale : 71200000 – Services d’architecture

Complémentaires : 71221000 – Services d’architecte pour les bâtiments

71240000 – Services d’architecture, d’ingénierie et de planification

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : OUI

Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

55% Valeur Technique (détail des sous-critères dans le RC)

45% Prix

Date d’envoi de l’avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP : 13/10/23

Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Saint-Denis

27, rue Félix Guyon

BP 2024 – 97488 Saint-Denis de la Réunion

Tél : 0262924360 – Fax : 0262924362

greffe.ta-saint-denis@juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics

Préfecture de la région Île-de-France – Préfecture de Paris Direction des affaires juridiques 5, rue Leblanc

75911 PARIS – 15

Tél : 0182524272

ccira@paris-idf.gouv.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Cf. le greffe du tribunal administratif à l’adresse ci dessus.

Attribution du marché

Valeur totale du marché (hors TVA) : 176743 euros

Nombre d’offres reçues : 9, Nombre d’offres reçues de la part de PME : 9, Nombre d’offres reçues par voie électronique : 9

Date d’attribution : 13/12/23

Marché n° : 974150024-005

PIHOUSEE & ASSOCIES, 33 rue François de Mahy, 97410 SAINT-PIERRE

Montant HT : 176 743,00 Euros

Le titulaire est une PME : OUI

Sous-traitance : non.

Envoi le 06/03/24 à la publication

