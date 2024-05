Ville de Saint-Paul : Avis d’appel public à la concurrence

VILLE DE SAINT-PAUL

M. Emmanuel SERAPHIN – Maire

Place du Général de Gaulle

CS 51015

97864 Saint-Paul – Cedex

Tél : 02 62 45 43 45

mèl : marches.publics@mairie-saintpaul.fr

web : http://www.mairie-saintpaul.re

SIRET 21974015600019

Groupement de commandes : Non

L’avis implique un marché public

Objet : Refonte des installations de climatisation et de traitement d’air du bâtiment Gaëtan

Réference acheteur : 24AT-CCO-0443-V

Type de marché : Travaux

Procédure : Procédure adaptée ouverte

Technique d’achat : Sans objet

Lieu d’exécution : Batiment Gaëtan – Rue du sémaphore

97460 Saint-Paul

Durée : 24 mois.

Description : Marché ordinaire

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non

Les variantes sont exigées :Non

Valeur estimé hors TVA : 313 296,00 euros

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle :

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

– Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :

– Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :

– Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.

– Indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

– Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

-Qualifications QUALIBAT 5252 Installation de distribution de chauffage ou de rafraîchissement avec centrale de traitement d’air

-Qualifications QUALIBAT 7113 Calorifugeage (technicité supérieure)

-Label Qualiclima CA101 Equipement de traitement d’air avec débit 3000 < Qv < 10 000m3/h

L’entreprise pourra fournir des qualifications équivalentes ou déroger aux qualifications si elle peut justifier de projets et chantiers similaire réalisés les 3 dernières années

-Attestation de visite

Marché réservé : NON

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Non

Visite obligatoire : Oui

Des attestations de visite seront remises à l’issue de la visite. Au cours de la visite, aucune réponse verbale ne sera donnée. Toute question trouvera une réponse écrite par le biais de la plateforme de dématérialisation.

Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

40% Valeur technique de l’offre (détail des sous-critères dans le RC)

60% prix

Renseignements d’ordre administratifs :

MAIRIE DE SAINT-PAUL

Service Commande Publique

Tél : 02 62 45 91 50

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Remise des offres : 01/07/24 à 12h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,

(soit le 01/07/24 à 10h00 heure de Paris au plus tard.)

Renseignements complémentaires :

Une visite de site obligatoire sera organisée les jeudi 13 juin et mardi 18 juin 2024 à 9h00.

Envoi à la publication le : 27/05/24

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info