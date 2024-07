Ville de Saint-Paul : Avis d’appel public à la concurrence

M. Emmanuel SERAPHIN – Maire

Place du Général de Gaulle

CS 51015

97864 Saint-Paul – Cedex

Tél : 02 62 45 43 45

SIRET 21974015600019

Référence acheteur : 24FF-CULT-0444-C

L’avis implique un marché public

Objet : Aménagement intérieur et équipement de la médiathèque de Plateau Caillou

Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots : oui

Lot N° 1 – RAYONNAGES

Lot N° 2 – MOBILIER DE CONFORT

Lot N° 3 – Radio identification RFID

Lot N° 4 – ELECTRICITE CF/cf + plans de securité

Lot N° 5 – Travaux tous corps d’état

Lot N° 6 – PLOMBERIE CVC

Lot N° 7 – AGENCEMENT MOBILIER

Lot N° 8 – DECORS ET SIGNALETIQUE

Critères d’attribution : Lot n° 1 : RAYONNAGES

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre

40% prix

Lot n° 2 : MOBILIER DE CONFORT

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

50% Valeur technique de l’offre

10% Prise en compte de la notion de développement durable

40% prix

Lot n° 3 : Radio identification RFID

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre

40% prix

Lot n° 4 : ELECTRICITE CF/cf + plans de securité

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre

40% prix

Lot n° 5 : Travaux tous corps d’état

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre

40% prix

Lot n° 6 : PLOMBERIE CVC

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre

40% prix

Lot n° 7 : AGENCEMENT MOBILIER

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

50% Valeur technique de l’offre

10% Prise en compte de la notion de développement durable

40% prix

Lot n° 8 : DECORS ET SIGNALETIQUE

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre

40% prix

Remise des offres : 30/07/24 à 12h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,

(soit le 30/07/24 à 10h00 heure de Paris au plus tard)

Envoi à la publication le : 28/06/2024

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

