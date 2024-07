Ville de Saint-Joseph : Avis de publicité supplémentaire – Marché de travaux

1- Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH – Service Commande Publique

240, Rue Raphaël BABET (PAC) – BP 1 – 97480 Saint-Joseph

Tél : 0262358009 – Fax : 0262358088 – Courriel : scp@saintjoseph.re

2- Objet du marché : PRESTATIONS DE DESAMIANTAGE DE L’ECOLE DU CENTRE DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH

3- Caractéristiques principales : Ils s’inscrivent les travaux de réhabilitation partielle de l’école du Centre. La forme du marché est celle du marché ordinaire.

4- Modalités d’obtention des documents de consultation : Les entreprises souhaitant soumissionner peuvent avoir accès au dossier de consultation (N°24PA017) ainsi qu’à l’avis d’appel public à concurrence publié à titre principal au BOAMP et à sur le profil d’acheteur suivant (URL) : https://saintjoseph.achatpublic.com/

5- Type de procédure : Adaptée, en application des articles R.2123-1 et R.2123-4 et R.2131-12 du Code de la commande publique.

6- Date limite de remise des offres : Le JEUDI 1er AOÛT 2024 à 16h00 locales.

7- Date d’envoi du présent avis pour publication : Le 05/07/2024