Ville de Saint-Joseph : Avis de publicité supplémentaire – Marché de prestations intellectuelles

1- Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH – Service Commande Publique

240, rue Raphaël BABET (PAC) – BP 1 – 97480 Saint-Joseph

Tél : 0262358009 – Fax : 0262358088 – Courriel : scp@saintjoseph.re

2- Objet du marché : CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE LA RIVIÈRE DES REMPARTS DANS LE SECTEUR DU CENTRE VILLE DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (ER_VOIRIE « RING » N°35) – ÉTUDE DE PROGRAMMATION PRÉ-OPÉRATIONNELLE

3- Caractéristiques principales : La mission est détaillée dans le programme et au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et se décompose en deux phases organisationnelles :

• Phase A / État des lieux, reconnaissances préalables et perspectives de conception

• Phase B / Programmes technique et financiers des infrastructures

4- Durée du marché : Le marché prendra effet à compter de la date de sa notification au titulaire. La durée prévisionnelle du marché est de 32 mois.

5- Critères d’attribution :

1) VALEUR TECHNIQUE (appréciée au regard du mémoire justificatif) – 60 % (soit 60 points) ;

2) PRIX (apprécié au regard Du CDHTP) – 40 % (soit 40 points)

6- Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (n°24AO002) peut être téléchargé gratuitement sur le profil d’acheteur : https://saintjoseph.achatpublic.com/. Les candidats peuvent également consulter l’avis d’appel public à la concurrence, publié à titre principal au JOUE (http://ted.europa.eu) et au BOAMP sous l’annonce n°4047383 (http://www.boamp.fr), sur le profil d’acheteur susmentionné.

7- Type de procédure : Appel d’offres ouvert.

8- Date et heure limites de remise des offres : 13/03/2024 à 16H00 (heure locale).