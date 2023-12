Ville de Saint-Joseph : Avis de publicité supplémentaire – Marché de fournitures

1- Identification de l’organisme qui passe le marché : COMMUNE DE SAINT-JOSEPH – Service Commande Publique – 240, rue Raphaël BABET (PAC) BP 1 – 97480 Saint-Joseph – Tél : 0262358009 – Courriel : scp@saintjoseph.re

2- Objet du marché : ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS POUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH – ANNÉE 2024

3- Lots :

• Lot 1 : Légumes divers frais

• Lot 2 : Chouchou et brèdes frais

• Lot 3 : Choux frais

• Lot 4 : Tomates fraîches

• Lot 5 : Herbes et épices fraîches

• Lot 6 : Racines fraîches

• Lot 7 : Fruits frais

• Lot 8 : Banane fraîche

• Lot 9 : Légumes surgelés

• Lot 10 : Légumes surgelés BIO

• Lot 11 : Viandes surgelées de bœuf et de porc

• Lot 12 : Viandes surgelées d’agneau et de cabri

• Lot 13 : Viandes surgelées de volaille

• Lot 14 : Viandes fraîches de volaille

• Lot 15 : Canard fumé

• Lot 16 : Viandes de porc élaborées

• Lot 17 : Charcuteries fraîches

• Lot 18 : Riz

• Lot 19 : Légumes secs

• Lot 20 : Raviolis de légumes

• Lot 21 : Raviolis aux légumes BIO

• Lot 22 : Conserves de légumineuses

• Lot 23 : Viennoiseries emballées individuelles

• Lot 24 : Sauces chinoises et épices

• Lot 25 : Autres épiceries

• Lot 26 : Fonds, jus et sauces

• Lot 27 : Produits petit-déjeuner

• Lot 28 : Conserves de tomates

• Lot 29 : Conserves de fruits en sirop

• Lot 30 : Compotes et confitures

• Lot 31 : Dessert d’ananas

• Lot 32 : Biscuiteries

• Lot 33 : Conserves de plats cuisinés

• Lot 34 : Ovoproduits

• Lot 35 : Fromages

• Lot 36 : Fromages fondus et crèmes

• Lot 37 : Viandes de volaille panées surgelées

• Lot 38 : Galettes surgelées de légumes

• Lot 39 : Galettes végétariennes surgelées

• Lot 40 : Bouchons et nems surgelés

• Lot 41 : Produits préparés surgelés à base de poulet

• Lot 42 : Steaks surgelés végétariens

• Lot 43 : Crèmes glacées

• Lot 44 : Nuggets végétariens surgelés

• Lot 45 : Boissons sodas gazeuses

• Lot 46 : Boissons gazeuses et/ou non gazeuses

• Lot 47 : Jus 100 % de fruits

• Lot 48 : Sandwichs frais

• Lot 49 : Sucre

4- Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (n°23AO028) peut être téléchargé gratuitement sur le profil d’acheteur : https://saintjoseph.achatpublic.com/. Les candidats peuvent également consulter l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication à titre principal au supplément du JOUE (http://ted.europa.eu), au BOAMP sous l’annonce n°23-168448 (http://www.boamp.fr) et sur le profil d’acheteur susmentionné.

5- Date d’envoi pour publication de l’AAPC au JOUE et au BOAMP : 06 décembre 2023.

6- Type de procédure : Appel d’offres ouvert

7- Date et heure limites de remise des offres : JEUDI 11 JANVIER 2024 à 16H00 (heure locale).