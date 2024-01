Ville de l’Etang-Salé : Avis d’appel public à la concurrence

Identification du pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE L’ETANG-SALE

73 Avenue Raymond Barre

B. P. 901

97427 LETANG-SALE

Procédure de passation :

Type de procédure : procédure adaptée (articles L2120-1 –L2123-1 et de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique)

Objet et allotissement

Accord-cadre conclu pour un an à compter de sa notification

Lot n°1 : Réalisation de Facebook live des conseils municipaux pour un montant maximum de 12 000 € HT

Accord-cadre mono-attributaire

Lot n°2 : Réalisation de couverture photos, vidéos et live d’évènements pour un montant maximum de 41 000 € HT

Accord-cadre multi-attributaires (2 prestataires) sauf si le nombre d’offres régulières est inférieur à 2

Lot n°3 : Réalisation de films publicitaires pour un montant maximum 18 000 € HT

Accord-cadre mono-attributaire

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :

Les pièces nécessaires à la consultation (Dossier de consultation : DCE) seront obligatoirement à télécharger sur le site www.achatpublic.com ou sur le site de la ville https://www.marchespublics.letangsale.fr

Conditions de délai et de dépôt

Les offres doivent être transmises par voie électronique sur le site www.achatpublic.com

au plus tard le LUNDI 29 JANVIER 2024 à 12h00 (heure locale).

Critères d’attribution des offres

Lot n°1 et lot n°2:

• Prix (total du BPU): 30%

• La réactivité/disponibilité : 25%

• Minimisation de l’utilisation des ressources énergétiques (distance entre le lieu du siège social de l’entreprise et le territoire de la commune de l’ETANG-SALE …) 20%

• Créativité/goût artistique (appréciée en fonction du book, site internet…) : 15%

• La liste et qualité du matériel : 10%

Lot n°3:

• Créativité/goût artistique (appréciée en fonction du book, site internet…) : 50%

• La liste et qualité du matériel : 25%

• Prix (total du BPU) : 25%

Date d’envoi à la publication : 18 Janvier 2024

P/LE MAIRE

LE 1ER Adjoint

Harry EMMA