Vigilance orange vents forts : La préfecture appelle à la prudence

® Je suis vigilant face à l’envol et aux chutes possibles d’objets divers, tels que branches, tôles, panneaux… ® Je limite mes déplacements ® Je ne me promène pas en forêt, sur le littoral ou sur les plages ® Je ne sors pas en mer et je renforce les amarres des bateaux à quai ® Je prends garde aux chutes d’arbres et d’objets ® Je n’interviens pas sur les toits et je ne touche pas aux fils électriques tombés au sol ® J’installe les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison ® Je me tiens informé

® Je suis prudent dans mes déplacements, et j’évite les secteurs forestiers ® Je limite ma vitesse sur route, en particulier si je conduis un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent ® Je protège ma maison et les biens exposés au vent ® Je prévois des moyens d’éclairage de secours