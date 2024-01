Vidéo – Japon : Un avion prend feu après une collision à l’atterrissage

Un spectaculaire accident s’est produit ce mardi 2 janvier sur le tarmac de l’aéroport international de Tokyo-Haneda. Alors qu’un avion de la compagnie Japan Airlines atterrissait, l’appareil a pris feu après une collision avec un avion des garde-côtes japonais.

Les 367 passagers et les 12 membres d’équipage ont pu être sortis de l’avion et sont sains et saufs, affirment les autorités. Les pompiers sont toujours à l’œuvre pour éteindre l’incendie, tandis que toutes les pistes de l’aéroport sont fermées.

Des caméras de surveillance, ainsi qu’un passager de l’avion, ont pu filmer ce moment.

WATCH: Inside the burning plane after collision at Tokyo Airport pic.twitter.com/nAR1UaJzg8 — BNO News (@BNONews) January 2, 2024