Variole du singe : Un premier cas détecté en Suède

Face à la recrudescence du Mpox, anciennement variole du singe, l'OMS déclenche l'alerte maximale. Alors que l'Afrique, et particulièrement la République démocratique du Congo, est durement touchée avec des centaines de décès, un variant plus dangereux émerge en Europe. Cette maladie virale, hautement contagieuse, suscite une inquiétude croissante à l'échelle internationale.

Le mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l’animal à l’homme. Elle se transmet aussi via un contact physique étroit avec une personne infectée par le virus. Elle se caractérise notamment par des pustules et de la fièvre.

Ce mercredi, l’OMS a déclenché son niveau d’alerte le plus élevé au plan international face à la résurgence des cas sur le continent africain et annoncé que d’autres cas importés de mpox étaient susceptibles d’être détectés prochainement en Europe.

Ainsi, la Suède a signalé ce jeudi un premier cas d’un variant plus contagieux et dangereux du mpox, dont la maladie a fait au moins 548 morts depuis le début de l’année en République démocratique du Congo, le pays le plus touché actuellement.

Transmission et symptômes

La variole simienne est une maladie infectieuse provoquée par l’orthopoxvirus simien. Elle peut déclencher une éruption cutanée douloureuse, un gonflement des ganglions lymphatiques et de la fièvre. La plupart des personnes atteintes se rétablissent complètement, mais certaines peuvent contracter des formes graves de la maladie. Le virus se propage par les personnes (contact physique, baiser, relations sexuelles), les animaux (chasse, dépouillage, cuisson), les matériaux (aiguilles, textiles ou draps contaminés), les femmes enceintes, qui peuvent transmettre le virus à leur enfant à naître.

Le virus de la variole simienne entraîne des signes et des symptômes qui apparaissent habituellement dans la semaine qui suit la contamination, mais qui peuvent survenir entre un et 21 jours après l’exposition au virus. Les symptômes durent généralement entre deux et quatre semaines, mais ils peuvent mettre plus de temps à disparaître chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, indiquent les services de l’OMS.

Les symptômes habituels de la variole simienne sont :