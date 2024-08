Variole du singe : L’OMS décrète de nouveau le plus haut niveau d’alerte mondiale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré ce mercredi soir une « urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI), soit le plus haut niveau d’alerte, concernant la variole du singe. Une nouvelle souche du virus mpox (anciennement appelé monkeypox), qui serait à la fois plus transmissible et plus dangereuse que les précédentes, se propage à grande vitesse en Afrique, rapportent nos confrères du Parisien.

« Les critères sont réunis pour prendre une telle décision », ont estimé les 15 membres du comité d’urgence de l’OMS. 17 541 cas de mpox (dont 2 863 confirmés par un test) et 517 décès ont été rapportés dans 13 pays africains depuis le début de l’année 2024. Une partie d’entre eux sont dus à une nouvelle souche du virus, appelée Ib, qui circule depuis fin 2023.

Identifiée d’abord en République démocratique du Congo (RDC), elle s’est ensuite propagée à d’autres pays africains (Maroc, Égypte, Soudan, Côte d’Ivoire, Liberia, Nigeria, Rwanda, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud, etc.) et pourrait finir par atteindre d’autres continents, dont l’Europe. Les enfants seraient les plus touchés dans ces pays où le système de santé est défaillant.

Avec cette alerte internationale, l’OMS espère sensibiliser les pays du monde entier et les inciter à accentuer la surveillance et la prévention. En France, le virus circule de façon confidentielle. Une centaine de cas a été confirmé.