Variole du singe : Les Comores prennent au sérieux la menace

Après le choléra, les autorités sanitaires comoriennes se préparent à affronter le Mpox et annoncent leur intention de sensibiliser les personnels de santé et les agents aux frontières sur les risques de propagation du virus.

Apparue en RD Congo où la maladie aurait déjà causé 548 morts selon le bilan officiel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la variole du singe, désormais dénommée Mpox, se transmet de l’animal à l’homme et se propage au cours de contacts étroits avec une personne infectée.

Aux Comores, où le choléra a causé ces derniers mois au moins 149 morts, les autorités sanitaires ont mis en œuvre un plan de bataille en collaboration avec la Croix-Rouge et Africa CDC, l’organisme de contrôle et de prévention des maladies en Afrique, rapporte ce lundi 19 août La Gazette des Comores.

Une réunion de formation pour les personnels de santé est annoncée et des moyens de communication, ainsi qu’une sécurité renforcée aux frontières, sont évoqués. Des fiches d’information seront distribuées dans les lieux d’entrée sur le territoire.

Un plan de lutte contre la maladie dont dépend en partie l’importance de la propagation de la variole du singe sur l’île voisine de Mayotte, où de nombreux comoriens transitent ou s’installent, le plus souvent en utilisant des embarcations de fortune et en échappant aux éventuels contrôles sanitaires. Les conditions sanitaires précaires dans l’archipel des Comores et à Mayotte font craindre la possibilité de cas mortels sur les anciennes îles sœurs.