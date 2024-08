Une vague atteint le parking du front de mer de Saint-Leu

Les automobilistes qui ont garé leur voiture sur le parking situé en entrée de ville nord de la Ville de Saint-Leu seront surpris à leur retour. Une vague a atteint le parking situé entre le giratoire et la rondavelle du front de mer ce samedi vers 11h30.

Rappelons que Météo France a placé les côtes Ouest et Sud en vigilance jaune « vagues-submersion » avec une houle australe de Sud-Ouest qui atteint en moyenne 3 mètre 50 à 4 mètres entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table. Cependant, les vagues les plus hautes peuvent en effet atteindre 7 à 8 mètres. La plus grande prudence est donc recommandée le long du rivage.