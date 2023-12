Une pensée pour Michèle Rivasi

Une GRANDE DAME DE L’ECOLOGIE POLITIQUE vient de rejoindre les étoiles. Militante, DÉPUTÉE EUROPÉENNE, toujours présente dans les combats pour l’Humain : elle a éclairé le chemin de toute une génération. Le combat quotidien, épuisant, parce qu’il faut se battre constamment quand on est écologiste et rester utopique notre matrice de pensée, utopie qui hélas, longtemps après quand la TERRE suffoque, les décideurs en parlent : gran kozèr, ti fézèr : il y en a plein et c’est dommage car la sonnette d’alarme il y a longtemps qu’elle est tirée… Michèle que j’ai connue, manquera au Monde. À ce monde fou…

Ecologiquement

Yvette Duchemann