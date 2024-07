Une femme prend deux jeunes en stop et se fait remercier par un coup de taser

Les faits se déroulent le 7 juillet dernier vers 15 h 30 à Sainte-Suzanne. Deux individus, Jonathan G., 26 ans et Thibaut I., 18 ans, abordent une femme d’une soixantaine d’années à bord de son véhicule et lui demandent gentiment de les transporter jusqu’à chez eux. Réticente dans un premier temps, la conductrice finit par céder et accepte. S’ils vont dans la même direction, la femme est claire et leur précise qu’elle les déposera devant chez elle. Tout se passe bien et, arrivée à destination, elle leur demande de sortir du véhicule. Voulant qu’elle les dépose plus loin, les deux montrent de forts signes d’agacement. La conductrice les presse de sortir quand, sans préavis, Jonathan G. sort un taser et en assène un coup à la sexagénaire au moment de descendre. Ses vêtements ayant fait office de protection, la conductrice, particulièrement choquée, parvient à s’enfuir et appelle les gendarmes. La description qu’elle fait de ses deux agresseurs permet aux militaires de les retrouver rapidement non loin de chez elle, car Thibaut I. lui avait donné son adresse.

Interpellés, les deux jeunes reconnaissent aussitôt les faits. Les gendarmes constatent une forte consommation d’alcool qui émane des deux agresseurs. Ils sont testés respectivement à 1,24 et 1,56 g/l d’alcool dans le sang. Placés en garde à vue, Thibaut I., voulant protéger son comparse qui était sous le coup d’un contrôle judiciaire pour des faits de violences et à peine sorti de prison le 11 juin, affirme être l’auteur de ce coup de taser. La victime contredit cette version lors de son audition. Jugés en comparution immédiate, les deux prévenus reconnaissent les faits. « Il y a eu la gentille femme qui nous a pris en stop et je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. J’étais soul et quand je bois je ne comprends plus rien« , explique Jonathan G. au tribunal. Penauds face aux magistrats, les deux prévenus se confondent en excuses.

Pas de quoi rassurer le parquet qui estime que ce dossier est « choquant« . Le magistrat rappelle « qu’elle accepte de les prendre en stop et se fait taser dans sa propre voiture« , et insiste sur le fait que « la victime est choquée et on peut comprendre pourquoi« . Le procureur fustige le comportement de Jonathan G. qui en est à son troisième passage devant un tribunal pour des violences depuis mars 2024 pour qui il requiert une peine de 15 mois de prison avec maintien en détention et requiert 12 mois de prison dont 5 avec sursis pour son complice Thibaut I.

« La question se pose d’un acte gratuit, car ils ne sont pas très contents qu’elle ne les dépose pas où ils veulent. Nous n’avons aucune vérité dans cette histoire et, encore une fois, on ne peut croire personne car, sans ce taser, ce dossier ne serait pas devant vous« , plaident les défenses des prévenus.

Après délibération, le tribunal renvoie Jonathan G. à Domenjod pendant 1 an et prononce une peine de 8 mois avec sursis probatoire pour son comparse.