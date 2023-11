Une Américaine succède à une Américaine sur la Diagonale

Le peu de spectateurs sur la ligne d’arrivée n’enlève rien à l’exploit que réalise chaque année la première femme de la Diagonale des Fous, ainsi que pour toutes les autres.

C’est peu après minuit que Katie Schide a franchi la ligne après 27 heures et 31 minutes de course. Une belle performance qui la place 13ème au scratch, c’est-à-dire au classement hommes et femmes confondus. Autre paramètre : elle a dévalé le tracé du Grand Raid à une vitesse moyenne de 6,08 km/heure. Favorite, l’Américaine née dans le Maine porte son palmarès à 12 victoires sur le cuircuit du trail. Katie Schide pourra fêter son titre ave celui qui partage sa vie, le Français Germain Grangier qui a quant à lui terminé 2ème de la Diagonale des fous.

L’Américaine succède ainsi à une Américaine. L’an dernier, Courtney Dauwalter avait conclu la Diag’, qui faisait 165 km également, quatrième au classement général. Une course qu’elle avait conclue en 24 heures et 37 minutes.

Camille Bruyas, déjà couronnée sur le Trail de Bourbon et la Mascareignes, et la traileuse péi Emilie Maroteaux, vainqueure de l’édition 2021 de la Diag’, complètent le podium. Camille Bruyas est arrivée à 01h57 du matin et Emilie Maroteaux a franchi la ligne d’arrivée à 03h38.

Les photos son signées Pierre Marchal de l’agence Anakaopress