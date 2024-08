Un vol de 40.000 euros de cocaïne entre dealers débouche sur une vingtaine d’arrestations

Il y a un an quasi jour pour jour, un dealer qui réalisait une transaction se faisait piquer sa marchandise : environ 200 grammes de cocaïne. Le 19 août 2023, les deux voleurs présumés, deux cousins, et une de leurs amies se retrouvaient nez à nez au domicile de cette dernière par « les volés » à la recherche de la poudre blanche qu’ils s’étaient fait dérober la veille, d’une valeur de 40.000 euros. Au milieu de la nuit, les volés avaient défoncé la porte d’un domicile dionysien avant de se présenter cagoulés et armés d’un revolver et d’un couteau pour mettre la pression sur les voleurs. Ils étaient repartis avec un sac poubelle qui contenait la drogue.

Les deux cousins avaient eu la bonne idée de porter plainte pour violation de domicile mettant ainsi les policiers sur la piste d’un juteux trafic de stupéfiants. Tous deux ainsi que la locataire du domicile, Magali H., compagne de l’un d’entre eux, ont été arrêtés en septembre 2023. 7000 euros en espèces ont en effet été retrouvés chez celle-ci. Est ensuite apparu une mule récupérée par le couple avec de la cocaïne dans ses bagages. Interpellée, elle indiquera avoir réalisé plusieurs voyages entre 2022 et 2023 pour le compte de Waly A. et Hugo M., deux seconds couteaux dans une organisation plus large avec à sa tête un individu surnommé « le Gitan ».

Les sommes récoltées envoyées au Maroc

Le binôme était vraisemblablement chargé de récupérer les mules à Gillot, de récupérer la marchandise transportée et de la revendre avant d’envoyer les sommes récoltées en métropole mais également au Maroc où se trouveraient d’autres têtes de ce réseau. Julien S., un des protagonistes de cette triste bande a vu, le 25 juillet dernier, sa détention provisoire prolongée pour quatre mois. Il faisait appel de cette décision devant la chambre de l’instruction ces jours derniers.

A son domicile de Ste-Marie, Hugo M. est soupçonné d’avoir conditionné de la poudre blanche et notamment la drogue dérobée au domicile de Magali H. Julien S., surnommé Moka, serait un proche du Gitan selon les résultats des investigations réalisées dans ce dossier aux ramifications multiples. Ce dernier a été interpellé en mars 2024 lors de la deuxième fournée d’arrestations dans cette affaire où une vingtaine de personnes se voient inquiétées par la justice. Le trafic aurait duré environ deux ans selon le parquet général qui a suggéré aux magistrats de la rue Juliette Dodu de laisser Julien S. en détention en attendant notamment la confrontation entre lui et le Gitan qui doit se dérouler prochainement.

Décision le 20 août prochain.