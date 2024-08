Un système dépressionnaire à 2.650 km de La Réunion

Activité cyclonique en cours

Aucune autre zone suspecte n’est présente et il n’est pas envisagé la formation d’un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.

Il n’y a pas d’alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n’est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Informations sur le système :

Depuis 48h, une circulation dépressionnaire s’est formée sur le centre du bassin à proximité de l’équateur et de l’archipel des Chagos, et a commencé à se développer. Ce système pourrait se développer temporairement en cette fin de semaine et atteindre le stade de tempête tropicale modérée demain avant de s’affaiblir en fin de week-end. Aucune menace pour les terres habitées n’est envisagée pour les 5 prochains jours.