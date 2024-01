Un plan de sauvegarde de la copropriété de 26 millions d’euros pour le quartier de la Chaumière

La mairie de Saint-Denis et les services de l'Etat ont signé ce lundi le premier plan de sauvegarde de la copropriété engagé en Outremer. C'est le quartier de la Chaumière, situé au-dessus de celui des Camélias déjà rénové par l'Anru, qui va en bénéficier.

Construit à partir de 1963 sur 3,7 hectares, le quartier de La Chaumière a mal vieilli. Pourtant, rappelle la 2e adjointe au maire Brigitte Adame, « c’était à l’époque un quartier très huppé où tout le monde avait envie d’habiter », notamment pour son « grand terre-plein central qui offrait un espace de vie intéressant pour les enfants ».

Avec ses 354 logements pour 1.200 familles, selon les chiffres de la mairie de Saint-Denis, La Chaumière est une zone d’habitation dense où les problèmes peuvent prendre plusieurs formes (délinquance, marchands de sommeil…) et s’immiscer jusque dans le milieu scolaire.

« Quand dans un quartier cela ne va pas, on le voit bien, c’est toute une ville qui peut être impactée », soulève Ericka Bareigts, la maire de Saint-Denis. Avec le soutient de l’Etat, la municipalité s’est positionnée comme la première ville d’Outremer à engager un plan de sauvegarde pour la copropriété en direction des bailleurs ou des occupants.

Le document a été paraphé ce lundi après-midi en mairie en présence du préfet Jérôme Filippini. Il octroie 26 millions d’euros de dépenses prévisionnelles pour rénover d’abord les parties communes (sécurité incendie et électrique), puis les parties privées, en fonction des nécessités ou non de le faire. Le dispositif existe sur le territoire hexagonal, mais pas à La Réunion, où c’est la Banque des territoires qui va suppléer l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), non implantée dans l’île.

Les premiers travaux, d’un montant de 7 millions d’euros et donc consacrés aux parties communes des immeubles défraîchis par les ravages du temps, devraient débuter avant la fin du premier semestre. « La transformation ne se fait pas que sur les bâtiments, elle se fait aussi sur le plan humain, avec de l’éducation populaire », insiste Brigitte Adame, en évoquant les actions engagées, notamment auprès des enfants, par les animatrices de la Maison de projet du quartier.