Un festival Zouk pour toutes les générations

Le Festival Zouk s’est imposé comme l’un des rendez-vous musicaux incontournables des vacances d’été austral. Le public est attendu le samedi 6 janvier au Parc Expo-Bat de Saint-Paul. Plus de 20 artistes seront sur scène dont de nombreux chanteurs réunionnais.

« Comme en ce moment, les gens sont en mode rétro. Donc m’a mett beaucoup de rétro avec un mélange du zouk actuel comme Nesly ou KIM« , détaille DJ Skam. Le patron du Kartel Prod assure que les artistes locaux seront au rendez-vous au Parc Expo-Bat de Saint-Paul : « Y aura Loana, Léa Churros, MIKL et Yoan et on va encore annoncer des artistes. »

Voici les chanteurs déjà annoncés sur la scène du Festival Zouk 2024 : Nesly, KIM, Stony, Marvin, Yoan, MIKL, Lorenz, Léa Churros, Lylah des Déesses, Monique Seka, Darius Denon, Phil Control, Eddy Miath, Albéric Louison, Mathey, Philip Metura, Loana, Taneyah, Dj Tyson et Dj Eladji.

L’une des artistes préférées des Réunionnais, Léa Churros, sera donc sur la scène du Festival Zouk pour la première fois. La jeune chanteuse est heureuse de faire de la fête : « C’est une fierté d’être au Festival Zouk. Mi té vien en tant ke publik. Là, de pass’ de l’autre kôté, cé un l’honneur. De partaz la scène ek tout’ band’ z’artiste ke nou l’a ékouté depui, depui, depui ! »

DJ Skam lance un appel aux Réunionnais amoureux de zouk pour un rendez-vous qui s’annonce incontournable.