Un examen médical tous les 15 ans pour conserver son permis ?

Les députés européens ont adopté ce jeudi en commission parlementaire des propositions visant à renforcer les exigences liées au permis de conduire. Ces mesures incluraient l'introduction d'une période probatoire de deux ans et une visite médicale, incluant un test de vision, pour renouveler la validité du permis tous les 15 ans au moins.

L’initiative découle du constat que chaque année, 20.000 personnes perdent la vie sur les routes en Europe, ce qui a conduit Bruxelles à proposer un durcissement des règles relatives à l’obtention du permis de conduire. Cette proposition, amendée et adoptée en commission parlementaire avec un vote serré de 22 voix contre 21, devra encore être confirmée en plénière en janvier ou février.

La version actuelle du texte prévoit une visite médicale obligatoire pour le renouvellement du permis tous les quinze ans pour les motos, voitures et tracteurs, et tous les cinq ans pour les poids lourds et les bus. Cette visite médicale devra comprendre au moins un test de vision, tandis que d’autres tests obligatoires seront prescrits par les États membres.

L’objectif de ces mesures est de mieux harmoniser les règles au sein de l’Union européenne et de moderniser la législation datant de 2006 pour répondre aux enjeux actuels de la sécurité routière, notamment en ce qui concerne le vieillissement de la population et les taux élevés de mortalité chez les jeunes conducteurs.

Pour relever ce défi, les eurodéputés ont également approuvé l’idée d’une période probatoire d’au moins deux ans après l’obtention du permis, au cours de laquelle toute conduite dangereuse ou le dépassement du seuil d’alcoolémie de 0,2 gramme par litre de sang seront passibles de sanctions renforcées.

Concernant les jeunes conducteurs, il a été décidé de réduire l’âge minimum pour conduire un poids lourd à 17 ans, à condition que la personne soit accompagnée d’un conducteur expérimenté. Cette mesure vise à faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur des transports.

L’objectif central de ces nouvelles règles demeure la sécurité routière, avec l’ambition de réduire de moitié le nombre de décès sur les routes européennes entre 2020 et 2030.