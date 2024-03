Un diagnostic global du Sport à La Réunion pour façonner demain

Le 30 octobre dernier, la Conférence régionale du sport (CRdS) a été installée à la Préfecture en présence du directeur général de l’Agence nationale du sport (ANS), Frédéric Sanaur, pour instaurer une nouvelle gouvernance du sport dans la région. La CRdS a pour mission principale d’élaborer et d’adopter un Projet sportif territorial (PST) pour définir les orientations et actions prioritaires pour le territoire de La Réunion sur une durée de 5 ans.

Cette Conférence régionale du sport est composée de 40 membres répartis en 4 collèges : État, Collectivités et Établissements publics de coopération intercommunale, mouvement sportif, et représentants du monde économique et des organisations professionnelles les plus représentatives.

« La première chose qui va être mise en place, c’est une large consultation de la population pour le sport à La Réunion. Il y aura 14 ateliers dans toutes les micro-régions. Cette conférence est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice. Il suffit juste d’être disponible et de s’inscrire sur le site », explique Olivier Fort, le Président de la Conférence régionale du sport de La Réunion.

Si les ateliers sont limités à 50 places, la consultation se veut tout de même la plus large possible. C’est pourquoi il sera possible d’apporter sa contribution sur le site internet. « Ce qui est important, c’est que la consultation soit la plus large possible, car on va tous y gagner », assure de son côté Jean-Philippe Ballet-Baz, le directeur du CREPS de La Réunion, qui va piloter le collège de l’État lors du CRdS.

« L’intérêt, ça va être de créer du consensus »

Au total, 11 thématiques ont été retenues pour cette phase de diagnostic. Le sport professionnel, peu développé sur l’île, n’a pas été retenu. Néanmoins, à la demande des acteurs locaux, de nouvelles thématiques propres au territoire ont été ajoutées, incluant la formation, le sport scolaire, la mobilité, les sports de nature, le tourisme, ainsi que les échanges et compétitions dans l’Océan Indien et l’Afrique. Bien évidemment, le sport santé sera pris en compte.

S’il ne devait que prêcher que pour sa paroisse, Johan Guillou, le président de la ligue réunionnaise de basket-ball, sait déjà où sont les besoins des jeunes pratiquants de la balle orange. Mais en tant que représentant du collège du Mouvement sportif lors de la CRdS, il espère que « le territoire se dote de règles du jeu. On est sur une politique générale, donc il faut prioriser les choses. L’intérêt, ça va être de créer du consensus et une convergence vers les grandes causes. »

L’un des quatre collèges est dédié au monde économique qui souhaite s’engager pleinement dans le sport dans l’île. L’objectif sera de permettre de trouver les leviers pour qu’ils soient motivés à investir dans ce secteur.

« Il faut que chacun puisse s’exprimer dans son domaine. L’idée de la CRdS, d’être plus cohérent et plus efficace dans les futures politiques publiques, notamment sur le retard des équipements. Il faut voir ce qui ressort des consultations pour apporter une cohésion sur le territoire », souligne Olivier Fort.