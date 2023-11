Ultra Trail : La Boucle du Cœur de l’Est promet un défi exceptionnel

L'Ultra Trail de l'Océan Indien (UTOI) annonce avec enthousiasme sa première épreuve de trail, la "Boucle du Cœur de l'Est" (BCE), qui se tiendra le dimanche 10 décembre 2023. Organisée par l'Association Culturelle et Sportive de la Réunion (ACSR), la course débutera et se terminera au Champ de foire d'Hell Bourg, offrant aux participants un parcours exceptionnel au cœur de l'Est de l'île.

L’Élite au rendez-vous

La Boucle du Coeur de l’Est attire une liste impressionnante de coureurs d’élite, parmi lesquels se distinguent Fabrice Payet, le premier Réunionnais de la Diagonale des Fous 2023, et Judicael Sautron. Du côté féminin, le trio composé d’Isabelle Lamy, Angelique Lesport, et Marcel Puy suscite également un grand intérêt. La décision d’Emilie Maroteaux est très attendue, ajoutant une dose de suspense à l’événement.

Parcours exigeant et équipement nécessaire

La BCE est classée en catégorie M, avec une distance de 63,21 km et un dénivelé positif de 2816 mètres, soit un effort total de 91 km. Le départ est prévu à 4h00 du matin, ajoutant une dimension de défi supplémentaire aux participants.

Les coureurs doivent se conformer à un équipement obligatoire comprenant un gobelet, une lampe frontale, une réserve d’eau, un sifflet, un téléphone portable, une bande élastique, une réserve alimentaire, une pièce d’identité, et une couverture de survie. Cette liste détaillée vise à assurer la sécurité des participants tout au long du parcours exigeant.

Récompenses et engagement envers le Téléthon

Des trophées et divers lots seront distribués aux participants, avec une prime dégressive de 1 000 €, 600 €, et 400 € pour les trois premiers et premières au classement général. En outre, l’organisation s’engage à remettre un chèque représentant deux euros par participant au Téléthon, soulignant ainsi son engagement envers des causes sociales.

Des conditions de participation strictes

Les organisateurs ont établi des conditions de participation rigoureuses pour garantir la sécurité et l’équité de la compétition. Les participants doivent appartenir à la catégorie U23 Espoirs (nés en 2002 et moins) et présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition. Le droit d’inscription s’élève à 75 euros et doit être réglé avant la date limite du 6 décembre 2023.

Inscription