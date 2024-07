Tribune libre de Gilles Fontaine : « Les vraies raisons de l’échec de la Gauche aux élections législatives 2024 dans la 3ème circonscription »

Conseiller municipal et soutien de Nathalie Bassire lors des dernières élections législatives, Gilles Fontaine livre son analyse des résultats dans la 3e circonscription. L'ex-colistier de François-Xavier Bellamy aux Européennes souhaite en effet contredire "les mensonges et contre-vérités honteusement proférées à chaud", notamment par les "présumés responsables" de l'élection de Joseph Rivière dans cette circonscription.

« Suite aux élections législatives anticipées des 30 juin et 07 juillet 2024, une fois n’est pas coutume, j’ai décidé de sortir de ma réserve habituelle pour faire part en toute humilité, et avec du recul, à l’opinion publique réunionnaise de mon analyse lucide des résultats de ce scrutin dans la 3ème circonscription de La Réunion (Le Tampon, L’Entre-Deux, La Rivière, Cilaos).

En effet, je ne peux rester silencieux face aux énormes mensonges et contre-vérités honteusement proférés « à chaud » depuis quelques jours notamment dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, en particulier s’agissant des présumés responsables de l’élection du 1er député réunionnais RN dimanche dernier, prétendus responsables que certains irresponsables désignent sans vergogne comme « coupables » à la vindicte populaire.

Le 1er véritable « responsable » est avant tout le peuple qui s’est exprimé de manière démocratique à l’occasion de ces élections législatives : sauf à ce qu’il soit prouvé devant la juridiction compétente et dans les délais légaux que la sincérité de ce scrutin ait été altérée, qui oserait blâmer la majorité de la population du Tampon, de L’Entre-Deux, de La Rivière Saint-Louis et de Cilaos d’avoir fait leur choix dans le secret de l’isoloir en leur âme et conscience ? Nous devons respecter le choix de la majorité absolue au nom de l’adage « Vox Populi, Vox Dei» : c’est, je crois, ce que l’on nomme la Démocratie ! Ceux qui refuseraient de respecter ce choix ne seraient pas des démocrates sincères …

Le 2nd véritable responsable c’est la Gauche qui a perdu au 2nd tour de ce scrutin : leurs divisions au niveau local (« guéguerre » Bello / Bareigts depuis 2021, dissidents soutenus par la plateforme de Bareigts face à ceux du Nouveau Front Populaire appuyés par Bello dans plusieurs circonscriptions, candidatures du socialiste Jean-Jacques Vlody d’une part et du militant PLR Rémy Bourgogne suppléant de Monique Bénard d’autre part, …) ont assurément perturbé une partie de l’électorat. Pire, la personnalité du jeune candidat pourtant soutenu à bout de bras par sa « Matante » Bello et la machine régionale est indéniablement un motif sérieux de défaite : par ses mensonges (par exemple, en direct à la TV lors du débat du 2nd tour lorsqu’il assure qu’il ne travaille pas à la Région Réunion alors qu’il est collaborateur du groupe de la majorité régionale), par son caractère colérique et son agressivité (par exemple, ses graves menaces envers une candidate révélées en direct par celle-ci lors du débat TV du 1er tour), par ses méthodes du passé (qui contrastent avec sa jeunesse) et par une campagne qui était loin d’être propre et exemplaire (nombreuses entorses au code électoral), il est durablement dans l’incapacité de rassembler et de fédérer dans son camp et in fine au-delà.

Monsieur Chaussalet devrait comprendre qu’un mensonge répété à l’infini ne devient jamais une vérité : il a beau avoir constamment le mot « sincérité » à la bouche, tout le monde a vite compris qu’il dit systématiquement le contraire de ce qu’il fait. Capable de mentir les yeux dans les yeux … Il insiste sur le fait qu’il a fait sa scolarité au Tampon où sa mère travaille ? C’est pour mieux cacher qu’il est inscrit sur la liste électorale de Saint-Pierre où il réside bien qu’il ait tenté – en vain – dans la précipitation de la dissolution de se faire inscrire sur la liste électorale du Tampon : il n’a donc même pas voté pour lui-même !

Il assure qu’il ne visait pas la mairie en 2026 avant cette dissolution surprise et qu’il ne vise que la députation ? C’est pour faire oublier qu’il avait orchestré une indécente opération de communication – avec préméditation – le jour-même où la Cour d’Appel de La Réunion a confirmé l’inéligibilité de Monsieur André Thien Ah Koon et la perte immédiate de tous ses mandats, avec une vidéo et des photos d’affiches «letampon2026.fr » qu’il a vite retiré de sa page Facebook dès la dissolution (mais des personnes bienveillantes ont gardé des copies d’archives). D’ailleurs, aussitôt défait, il clame qu’il sera « de toutes les batailles » dont la prochaine est évidemment les municipales 2026 au Tampon …

Il répète à l’envie qu’il n’a jamais lâché le terrain ? C’est pour occulter le fait qu’il n’y était absolument pas depuis les législatives de 2022 jusqu’à la récente campagne électorale des européennes 2024 : si « le travail paie », la paresse coûte !

Madame Bello, constamment à ses côtés (au marché forain, en porte-à-porte, lors de la tournée des bureaux de vote les jours de scrutin, …), n’a pas contribué à une campagne apaisée à l’image de son doigt menaçant pointé sous le nez de la députée sortante un samedi matin de marché forain … Bien que Nathalie Bassire soit restée calme et digne, et qu’elle ne soit pas du genre à faire un scandale médiatique à des fins de manipulation électorale d’un tel incident pendant la campagne, je ne peux passer sous silence ce comportement agressif et indigne qui manifestement s’est reproduit dans d’autre(s) circonscription(s) …

Et les propos fallacieux après cette défaite du candidat malheureux et de ses mentors sont édifiants : pour eux, le score du 2nd tour représente leur électorat … C’est vite oublier qu’au moins la moitié des électeurs de Madame Bassire (et probablement environ 2/3) ont voté en leur âme et conscience au 2nd tour (sans avoir eu de consigne de vote) exceptionnellement contre le RN et donc ponctuellement pour Monsieur Chaussalet, de manière logique pour quelques-uns à l’image de son suppléant de sensibilité de Gauche, ou en se pinçant le nez pour beaucoup d’autres au nom du « front républicain »… ce qui ne fait aucunement d’eux des électeurs fidèles et définitifs du « nouveau front populaire », bien au contraire …

Il est profondément malhonnête de faire dire ce que l’on veut aux chiffres de manière aussi grossière et outrancière : quelle indignité de Monsieur Chaussalet et de ses soutiens !

La réalité est toute autre : au 1er tour, plus de 74 % des électeurs de la circonscription et plus de 78 % de ceux du Tampon ont clairement refusé la candidature de Monsieur Chaussalet !

Alors si Madame Bello et la machine régionale ont pesé de tout leur poids pour arriver à ce resultat, c’est bien que la Gauche ne parviendra jamais à prendre Le Tampon, bastion historique de la Droite depuis bientôt 1 siècle que la commune a été créée.

J’ai une pensée pour tous ces électeurs des candidats éliminés au 1er tour qui sont allés voter, bon gré mal gré, sans hésiter ou en se pinçant le nez, pour Alexis Chaussalet au 2nd tour : ils ne peuvent désormais que constater que pour gagner durablement la confiance de la population, il faut s’en montrer digne …

Le 3ème véritable responsable c’est le clan TAKiste : en échange d’un ralliement lors de l’élection népotiste du nouveau maire du Tampon, le prétendu soutien de la majorité municipale du Tampon à Madame Monique Bénard s’est révélé dès le 1er tour être à l’image de la corde qui soutient le pendu … Car le « dindon de la farce » c’est bien Madame Bénard qui ne pèse guère plus que 2 345 voix au Tampon (il faut déduire de ses 3 145 suffrages environ 800 voix de son thuriféraire Antoine Fontaine) : par ses nombreux revirements de veste (au moins 7 en 10 ans), elle a donc perdu depuis les municipales de 2020 plus de la moitié de son électorat, probablement son aile gauche volatile qu’elle avait siphonné à Monsieur Vlody à l’époque où elle était la candidate de Patrick Lebreton (NDLR : elle était sur la liste de Madame Bello au 2nd tour des Régionales 2015 et sur celle de Monsieur Lebreton au 1er tour des Régionales 2021). D’ailleurs, on peut se demander pourquoi Madame Bello et Monsieur Lebreton ne parlent pas de leur alliée Madame Bénard et ne regrettent pas publiquement qu’elle n’ait pas donné de consigne de vote ? Ils n’avaient pas non plus exprimé de regrets en 2017 lorsque l’un des leurs Monsieur Vlody avait appelé au 2nd tour des législatives à voter pour le candidat takiste Jacquet Hoarau, ou au 2nd tour des municipales 2020 à voter pour André Thien Ah Koon. Contrairement à Madame Bénard, la députée sortante a toujours été indépendante et n’a jamais eu d’accord expresse ou tacite avec la Gauche. Cela disqualifie donc les déclarations à géométrie variable des dirigeants de la Gauche locale qui ne sont, comme par hasard, à charge qu’envers Madame Bassire. En outre, les déclarations limpides de son suppléant Rémy Bourgogne sur les réseaux sociaux confirment expressément que Monique Bénard est venue pour faire perdre Madame Bassire, en la privant « des voix de ses partisans au Tampon » qui si elle n’avait pas été candidate « se seraient en grande partie reportée sur Nathalie Bassire » …

Rappelons que la députée sortante n’a pas été qualifiée au 2nd tour pour un très faible écart de 358 voix (sur 98 871 électeurs dont 48 819 votants au 1er tour). Monsieur Bourgogne nous apprend également à cette occasion que Alexis Chaussalet venait chez Monique Bénard « pendant 1 an dans l’idée de faire une liste commune pour 2026 au Tampon » … Tout est dit, tout est accompli !

La 4ème véritable responsable est donc bel et bien Madame Monique Bénard, véritable girouette politique, dont l’ambition individuelle et la volonté de nuire l’ont conduite à faire le jeu et le sale boulot du clan TAKiste sans pour autant en tirer le moindre bénéfice électoral. Au contraire, l’électorat TAKiste (le takisme étant une forme de populisme) s’est aisément porté dès le 1er tour sur le candidat du Rassemblement National (accessoirement ancien agent de la mairie du Tampon et actuel employé à la CASUD, donc sous l’emprise du clan TAKiste). Dans l’entre-deux tours, Madame Bénard étant largement éliminée, les TAKistes ne se sont plus cachés ni sur le terrain, ni sur les réseaux sociaux (à l’image des élus TAKistes Mimose Dijoux et Gilberte Lauret, ou de l’ex-adjoint de TAK et actuel collaborateur à la CASUD Fred Lauret) pour faire activement campagne en faveur de Monsieur Joseph Rivière. Le nouveau maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon, dit « Monsieur le Fils de Papa », et héritier dynastique de la mairie, a même clairement appelé « à renverser la table » et à voter en faveur « du changement radical en faisant table rase de notre politique actuelle » (JIR du 03/07/2024). La presse locale ne s’y est pas trompée en estimant que le candidat du RN a « remporté de nombreuses voix dimanche, grâce au soutien caché apporté par le fils et maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon » (JIR du 09/07/2023). La même presse rapporte en ce sens les propos convergents du Maire de la Plaine des Palmistes et délégué départemental du RN Monsieur Johnny Payet : « C’était notre joker grâce à notre ami et alliance de toujours, la famille Thien Ah Koon et la mairie du Tampon » … Alliance scellée en 2022 par le recrutement de la fille de Johnny Payet qui occupe le poste de directrice de la SPL OTI du Sud (Office de Tourisme Intercommunal de la CASUD).

Ne pas donner de consigne de vote, ne pas se positionner officiellement, est complice, honteux, lâche, malhonnête et hypocrite lorsque l’on fait parallèlement en-dessous pour un candidat ; mais lorsque tel n’est pas le cas, que l’on reste véritablement neutre, cela est une preuve de profond respect et de grande maturité tant du leader politique que des électeurs qui ne veulent d’ailleurs pas de consigne. Il n’y a que dans les partis politiques avec un(e) chef(fe) despotique et omnipotent, qui décide de tout, que l’on voit des consignes de vote infantilisantes pour les électeurs : dans la macronie, au Nouveau Front Populaire, au RN, au PLR … drôle de conception de la démocratie ! Le vrai courage politique c’est celui dont a fait preuve avec beaucoup de constance, de cohérence et de dignité, Madame Bassire en respectant l’ensemble de ses électeurs. D’ailleurs, ce n’est pas nouveau puisqu’en 2017 et en 2022, elle n’a jamais appelé à voter pour Macron au 2nd tour des élections présidentielles et son électorat lui a toujours été reconnaissant de cette neutralité républicaine et plus généralement de son indépendance politique tant vis-a-vis de Paris que des barons locaux. Pourtant à l’époque, personne ne s’en était ému et les représentants locaux de la Gauche n’étaient pas montés sur leurs grands chevaux !

Rappelons également que Monsieur Alexis Chaussalet, jeune et déjà mauvais perdant en 2022, « gros kèr », n’avait aucunement appelé à voter pour Madame Bassire au 2nd tour des précédentes législatives, n’en déplaise à certain(s) …

Enfin, n’oublions pas que Madame Nathalie BASSIRE n’avait avec elle AUCUNE machine municipale, départementale ou régionale, seulement son courage et ses fidèles militants ainsi que son socle électoral ; au contraire, au moins 3 maires de la circonscription et 1 présidente de Région ont fait pour d’autres candidats, donc contre elle. Et malgré tout cela, elle fait un très beau résultat sur la circonscription et un score remarquable sur la commune du Tampon : depuis 10 ans qu’elle s’est lancée sur son nom à des élections, elle n’a jamais fait autant de voix à un 1er tour. Elle améliore même son score de +50 % par rapport au 1er tour de 2020 (municipales au Tampon) et obtient quasiment le double sur sa commune par rapport au 1er tour des législatives 2022.

Cela traduit, malgré cette bataille perdue face à la vague nationale du RN combinée à la mesquinerie locale politicienne du « Tout sauf Bassire », une reconnaissance croissante de la population pour son travail de proximité et une dynamique remarquable porteuse de grand espoir pour l’avenir.

Ce qui explique évidemment les nauséabonds procès d’intention et autres postures grotesques faits et tenus depuis quelques jours par les dirigeants de la Gauche réunionnaise qui tentent de profiter des chiffres tronqués et des analyses biaisées pour essayer en vain d’enrayer la popularité grandissante de Nathalie Bassire.

Par ce comportement abject, ils ne font qu’exprimer et confirmer leurs grandes craintes de voir Madame Bassire l’emporter lors de prochaines joutes électorales. Mais il faut surtout retenir que les grandes craintes de quelques-uns sont aussi les immenses espoirs d’une grande majorité de Tamponnais !

En conclusion, dans un contexte national d’extrême mobilisation autour du Rassemblement National, c’est essentiellement la Gauche locale – trop sectaire, autoritaire voire totalitaire, adepte de la Pensée Unique et dangereusement autonomiste – qui a permis l’élection d’un député réunionnais RN.

Alexis Chaussalet et Huguette Bello, ainsi que leurs partenaires, portent une très lourde responsabilité : au regard de la sociologie, de la géographie et de l’histoire politique de la 3ème circonscription de La Réunion, notamment de la ville-centre du Tampon et ses plus de 66 000 électeurs (soit 2/3 des électeurs de toute la circonscription), la Gauche ne pouvait pas l’emporter. Dès lors, la candidature de leur jeune loup parachuté et manipulé, dévoré par l’ambition personnelle, a eu pour conséquence directe l’élection du député RN.

Leur cécité politicienne irrationnelle et persistante les empêche d’analyser avec lucidité les résultats de ce scrutin, notamment du 1er tour. Je le déplore !

Au contraire, seule une élue de proximité avec un fort ancrage local, centriste (mais non macroniste), travailleuse et indépendante, bienveillante et tolérante, capable de travailler avec tout le monde, était en capacité de fédérer et de rassembler au 2nd tour à l’image de ce qui s’était déroulé contre le népotisme takiste en 2022 dans cette 3ème circonscription de La Réunion.

Si la Gauche locale n’en tire pas rapidement des conclusions honnêtes et impartiales, elle continuera bêtement à faire le jeu des populistes (et de leurs héritiers) aux prochaines élections, notamment au Tampon. »

Gilles FONTAINE,

conseiller municipal et communautaire du Tampon