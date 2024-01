Tout juste sorti de prison, il commet trois refus d’obtempérer et retourne derrière les barreaux

Force est de constater que certaines habitudes ont la vie dure. C’est le cas pour Olivier H. qui, quoi qu’il arrive, ne daigne pas s’arrêter lorsque les forces de l’ordre veulent le contrôler. Pire encore, il apparait, lors de sa garde à vue, qu’il considère ça comme un jeu : « Vous ne m’avez pas rattrapé, vous ne m’avez pas attrapé, vous avez perdu« , lance-t-il aux enquêteurs. Nous sommes donc le 14 janvier dernier à Saint-André, il est 21h40 en pleine alerte rouge lorsque la police aperçoit la voiture d’Olivier H. qui vient de sortir de prison le matin même. La police lui fait signe de s’arrêter, mais en vain. Il prend la fuite. Il expliquera ensuite qu’il a « paniqué ». Le 18 janvier dernier, toujours à Saint-André, les policiers repèrent le véhicule d’Olivier H., activement recherché. Une fois encore, il prend la fuite.

Alors qu’il est bloqué dans le flux de circulation, un policier tente de le stopper en essayant de retirer les clés du contact en se glissant pas la fenêtre. Qu’à cela ne tienne ! Le fuyard fait brusquement marche arrière avec le policier accroché à la fenêtre et percute le véhicule qui est derrière lui. Il projette l’agent des forces de l’ordre qu’il manque d’écraser par sa manœuvre dangereuse. Il prend la fuite, laissant derrière lui le policier blessé et choqué qui obtiendra une ITT de cinq jours.

Sept jours plus tard, il est 7h05 du matin lorsque les gendarmes de Sainte-Suzanne identifient le fuyard toujours recherché devant un bar. Ni une ni deux, l’homme saute dans sa voiture et prend la fuite. S’ensuit une course-poursuite en centre-ville. Le fuyard roule à 110 km/h en agglomération, zigzague, roule sur les trottoirs et joue de coups de freins brutaux. Les militaires cessent la poursuite en raison du danger occasionné.

Interpellé quelques jours plus tard, il tente de prendre à nouveau la fuite à pied. Il faudra qu’un policier pointe son arme sur lui pour le stopper, après avoir sauté une ravine, puis du haut d’un mur de cinq mètres. Cette chute lui générera une blessure au pied et dont il ne cessera de se plaindre au cours de la procédure. Présenté ce lundi dans le cadre d’une comparution immédiate, il reconnait la totalité des faits à la barre. « Vous ne voulez pas vous arrêter« , interpelle le président qui relève un casier ne comprenant pas moins de huit refus d’obtempérer sur dix mentions. Pas de chance pour le prévenu, car comme le souligne le président, « la nouvelle loi sur les refus d’obtempérer permet désormais de les cumuler, donc de cumuler les peines« , assène le magistrat.

« Il se fiche des interdictions« , relève la partie civile qui estime qu’il n’assume pas pleinement ses actes. Pour le procureur, « ce sont des faits gravissimes et réitérés ». « Nous avons de la chance que ça n’ait pas été plus grave pour le policier blessé. Je rappelle que dans le cas d’un refus d’obtempérer, les policiers peuvent faire usage de la force létale« , ajoute le parquet qui requiert une peine de 9 mois de prison pour refus d’obtempérer aggravé, deux fois 12 mois pour refus d’obtempérer et 9 mois de prison plus 600 euros d’amende pour le reste des faits. En effet, le prévenu roulait en plus sans permis et sans assurance. « Certes, son comportement interpelle, mais a-t-il une faculté de raisonnement identique à la nôtre ? il faut chercher à comprendre pourquoi. Il faut l’accompagner pour le réinsérer après sa sortie de prison », plaide la défense qui demande une peine moins sévère.

Après en avoir délibéré, le tribunal déclare le prévenu coupable et prononce une peine de 6 pour le premier refus d’obtempérer et ajoute 3 ans de détention pour les autres faits commis. Olivier H. est maintenu en détention pour exécuter la peine.