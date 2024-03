TCO : Avis d’attribution – Appel d’offres ouvert – Marché de services

Organisme : Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel : courrier@tco.re

Objet du marché : Marché des transports scolaires – Renouvellement du lot 9.

Numéro du Marché : 2023DMT692

Prestataire retenu : Groupement GTO III – Transports MOOLAND OSMANN SA (Mandataire)/START OI SAS/SETCOR SA – 27, Rue Lambert – 97450 Saint-Louis

– mooland@mooland.fr – direction@startoi.re – Siret : 41381794100102

Montant retenu : 3 533 301,15 € TTC

– Publication de l’avis d’attribution au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal et au et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la réf : n° 24-32089 24-32089

– Publié sur le site : https://wwww.marches-securises.fr Le dossier de consultation peut être obtenu à l’adresse suivante : https://wwww.marches-securises.fr

Date d’envoi de l’avis d’attribution à la publication au BOAMP/JOUE : Le 18 Mars 2024

Date de publication de l’encart au JAL : Le 19 Mars 2024

Le Président du TCO

Emmanuel SERAPHIN