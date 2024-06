TCO : Avis d’attribution – Appel d’offres ouvert – Marché de service

Organisme : Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel : courrier@tco.re

Objet du marché : Maintenance d’entretien préventif et curatif des installations eaux glacées – Split – Brasseur d’air du TCO.

Lot 1 : Maintenance préventive et curative des installations eaux glacées

Lot 2 : Maintenance préventive et curative des installation Splits

Numéro du Marché : 2023DTP405

Prestataire retenu lot 1 : CLIM 101 – 66, chemin l’Evêque – 97422 La Saline les Hauts

Siret : 45363268900023 Mail : ao@clim101.com

Montant retenu : Accord cadre à bon de commande sans montant minimum, et avec un montant maximum 400 000 € HT.

Prestataire retenu lot 2 : VINCI FACILITIES CVC SERVICES- CEGELEC LA REUNION 37, avenue Stanislas Gimart – 97490 Sainte-Clotilde – Siret : 31086264400054 – Mail : maintenance-cvc@vinci-facilities.com.

Montant retenu : Accord cadre à bon de commande sans montant minimum, et avec un montant maximum 250 000 € HT

– Publication de l’avis d’attribution au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la réf : n°24-63761

– Publié sur le site : https://wwww.marches-securises.fr

Date d’envoi de l’avis d’attribution à la publication au BOAMP/JOUE/Encart JAL : Le 03 Juin 2024

Le Président du TCO

Emmanuel SERAPHIN

24-43942