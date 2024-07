TCO : Avis d’appel public à la concurrence – Procédure adaptée – Marché de service

Organisme : Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 50049

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel : courrier@tco.re

Objet du marché : Mission de Coordinateur de Sécurité et de Protection et de la Santé de niveau 2 pour la réalisation d’itinéraires sur les avenues Raymond VERGES et Rico CARPAYE, commune du Port

Numéro du Marché : 2024DMT382

Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de consulter le dossier de consultation :

– Publié sur le site : https://wwww.marches-securises.fr

– Le dossier de consultation peut être obtenu à l’adresse suivante : https://wwww.marches-securises.fr

Date d’envoi de l’encart au JAL : Le 22 juillet 2024

Date de publication de l’encart au JAL : Le 23 juillet 2024

Date limite de remise des offres fixée au : 23 Août 2024 à 12H00 Locales

Le Président du TCO

Emmanuel SERAPHIN