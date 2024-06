Stage en mobilité : 15 apprentis du Centhor s’apprêtent à intégrer des établissements prestigieux de l’Hexagone

15 apprentis du Centhor, accompagnés par la CCIR, vont intégrer prochainement des établissements prestigieux de l’Hexagone. Leur réussite a été saluée avant leur départ en stage de mobilité.

Communiqué :

Ce matin au siège de la CCI Réunion, en présence des partenaires AKTO et LADOM, le Président de la CCI Réunion, Pierrick ROBERT et les élus ont eu le plaisir de recevoir 15 apprentis du CENTHOR en Brevet Professionnel Cuisine et Service qui partiront en stage mobilité prochainement.

Ces apprentis s’envoleront pour 4 semaines de stage, du 13 juin au 13 juillet 2024. Les cuisines du Quai d’Orsay, celles du Sénat, la Table d’Yeuse à Cognac, le restaurant l’Oiseau bleu, le café maritime et l’Intercontinentale de Bordeaux, la Baie des anges & le Vioben et La vieille tour en Bretagne, les jeunes stagiaires intégreront des établissements prestigieux et des restaurants étoilés en France métropolitaine.

Les objectifs de ce stage sont nombreux et visent à offrir aux apprentis une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel.

Ce stage leur permettra notamment :

De gagner en autonomie et en confiance en soi en s’immergeant dans un nouvel environnement de travail. Ils développeront ainsi leurs capacités d’adaptation et de communication ;

D’affiner leurs compétences actuelles et acquérir de nouvelles techniques, en découvrant de nouvelles méthodes de travail, renforçant ainsi leur expertise professionnelle ;

D’élargir leur réseau professionnel et établir des contacts précieux pour leur future carrière.

Découvrez en PJ le dossier de presse et des photos de la séance.

