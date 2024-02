St-Gilles : Ecroué pour le viol d’une invitée lors d’une soirée, un coach sportif pourrait retrouver la liberté faute de preuves

Ecrit par I.S. – le vendredi 09 février 2024 à 17H04

Le 26 décembre dernier, Fabrice G. faisait en vain une nouvelle demande de placement sous contrôle judiciaire. Car depuis février 2023, le quinquagénaire connu dans l’Ouest du département où il réside est écroué. L’ancien coach sportif est soupçonné d’avoir violé une de ses invitées lors d’une soirée à son domicile de Mont Roquefeuil. Des faits que le mis en cause conteste fermement depuis l’ouverture d’une information judiciaire pour viol sur personne vulnérable sous la houlette d’un juge d’instruction à St-Denis.

Une situation déplorée devant les magistrats de l’instruction par son avocat qui pointe l’absence de charge probante dans le dossier. En septembre 2021, l’intéressé donnait une réception dans les hauts de Saint-Gilles. Au cours de la fête, une des invitées se serait sentie mal et aurait été installée dans la chambre des maîtres de maison. Elle explique que Fabrice G. l’y aurait rejointe et l’aurait violée. Le coach aurait été confondu par une analyse ADN qui confirmerait la relation sexuelle.

En toute logique, Me Iqbal Akhoun a demandé au juge en charge de l’affaire d’ordonner une contre-expertise des prélèvements effectués sur la victime supposée. Six mois plus tard, la réponse négative est enfin tombée. Car à l’issue de la première analyse, ces prélèvements ont été détruits. Une atteinte grave à la présomption d’innocence pour la robe noire qui, ce mardi, a saisi les juges de la rue Juliette Dodu afin de faire annuler la procédure.

Depuis le début de l’enquête, des femmes ayant fréquenté le mis en cause décrivent un homme « violent » et des scènes de sexe « imposées » qui ne sont pas « sans rappeler les faits reprochés », avait indiqué la représentante de la société lors d’une précédente audience au sujet de la remise éventuelle en liberté de Fabrice G.

La décision de la chambre de l’instruction sera connue d’ici quelques semaines.