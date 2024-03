Souveraineté alimentaire : 2 500 plants de fruits à pain bientôt plantés à Bras-Panon

Salazie bastion du chouchou, Saint-Joseph capitale du curcuma et bientôt Bras-Panon, futur fief du fruit à pain ? C'est ce que se donne pour ambition la commune qui a accueilli avec enthousiasme la Chambre d'Agriculture de Polynésie à son hôtel de ville ce vendredi 8 mars. Au cœur de cette rencontre, la signature d'une convention d'appui et de soutien pour favoriser le développement de la filière du fruit à pain sur le territoire, un produit particulièrement valorisé dans le Pacifique. Un accord qui prévoit la plantation prochaine de 2 500 plants de fruit à pain au sein de la commune.

Les signataires de cette convention étaient la Chambre d’Agriculture de Polynésie, représentée par son Président Thomas Moutame, la Chambre d’Agriculture de La Réunion, représentée par Frédéric Vienne, et la commune de Bras-Panon, représentée par le maire Jeannick Atchapa.

La signature de cette convention marque une étape importante dans l’engagement de Bras-Panon en faveur de l’agriculture locale, assure le maire Jeannick Atchapa. L’objectif est de diversifier les activités agricoles, en particulier autour du fruit à pain, « offrant ainsi aux agriculteurs de nouvelles opportunités ». « Nous envisageons de produire 2.500 plants. L’objectif évident est de permettre aux agriculteurs de se diversifier à travers le fruit à pain, non seulement à Bras-Panon, mais dans toute La Réunion. Nous voulons que l’agriculteur devienne également un transformateur », explique l’édile panonnais.

Vers une filière complète

Le projet ne se limite pas à la plantation de nouveaux arbres. Bras-Panon envisage également d’équiper son territoire d’unités de transformation pour créer une véritable filière. Le maire souligne l’importance de l’apport en compétences et prévoit de collaborer avec les agriculteurs, les artisans et les conseils industriels pour la distribution, la commercialisation et le développement de nouveaux produits : « Nous voulons faire de Bras-Panon un grenier pour la souveraineté alimentaire. Nous devons être organisés pour éviter toute crise alimentaire, comme nous l’avons vu avec les récents événements mondiaux, que soit les crises du canal de Suez ou la guerre en Ukraine ».

Un retour aux sources et à l’authenticité

Le maire exprime par ailleurs sa volonté de reconnecter Bras-Panon à son histoire et à ses traditions. Il considère le fruit à pain comme un élément clé de l’identité locale, avec des perspectives prometteuses tant pour la transformation que pour la qualité nutritionnelle. « Aujourd’hui, nous ne faisons que nous reconnecter à notre histoire, l’histoire de notre tradition. Le fruit à pain est un fruit qui offre de belles perspectives en matière de transformation et de santé, supérieures à d’autres », conclut le maire de Bras-Panon.