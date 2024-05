Sous le vent, un lundi au soleil

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

C’est une belle journée qui s’annonce sur La Réunion avec un temps globalement bien ensoleillé. L’ambiance reste un peu plus nuageuse dans les pentes Est du volcan ainsi que dans les hauteurs du Nord-Est puis dans les pentes de l’Ouest et du Nord-Ouest l’après-midi. Ces nuages débordent par moment sur le littoral Nord-Ouest en fin de journée. Partout ailleurs, l’ambiance reste lumineuse en particulier sur les sommets, dans les cirques ainsi que sur les littoraux Nord et Sud où l’alizé chasse les nuages. Les températures maximales atteignent 28 à 31°C sur le littoral, 23 à 25°C dans les cirques et 19 à 21°C au Maïdo et au Volcan.

L’alizé d’Est à Sud-Est est modéré avec des rafales voisines de 60 à 65 km/h entre la Pointe au Sel et Saint-Joseph, 50 à 55 km/h entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, 45 à 50 km/h sur la côte Est. Les brises sont en place dans l’Ouest.

La mer est peu agitée sur le Nord-Ouest, agitée ailleurs au vent et au déferlement d’une petite houle d’alizé 1 mètre 50 à 2 mètres dans l’Est et d’une petite houle de Sud-Ouest 1 mètre 50 de la pointe des Aigrettes à la pointe de la table. Ces deux houles se croisent sur le Sud sauvage.