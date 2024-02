SNU : Premier séjour de cohésion des “classes engagées”

Avec 140 participants, le SNU version lycée a pris ses quartiers au centre Jacques Tessier. Les 140 lycéens viennent de cinq établissements de l’île (Lépervanche, Isnelle Amelin, Marie Curie, Paul Moreau et Mémona Hintermann Afféjee) et ont rejoint volontairement les “classes engagées”. Décrites comme un “projet pédagogique annuel proposant des contenus et de démarches s’inscrivant dans les enseignements et les actions éducatives quotidiennes des lycées, et en tout premier lieu de l’enseignement moral et civique et de l’éducation à la citoyenneté” par le ministère de l’Éducation nationale, ces classes ont la particularité de participer au séjour de cohésion du SNU sur le temps scolaire, au contraire des autres jeunes, qui le font pendant les vacances.

Rassemblés dans la cour du centre, les jeunes assistent à la levée des couleurs puis chantent l’hymne national, sous les yeux du préfet. “Ce n’est ni des vacances, ni une préparation militaire. Il y a eu un long travail qui culmine avec ce séjour de 12 jours. Vous allez faire l’expérience de la cohésion et ainsi vivre les valeurs de la République. Les compétences que vous allez développer seront précieuses dans le monde actuel”, explique Sandrine Ingremeau, l’adjointe au recteur de l’Académie de La Réunion.

“Vous n’êtes pas là par hasard”

Après une Marseillaise timide, Jérôme Filippini s’adresse aux jeunes d’un ton presque martial. “Vous n’êtes pas là par hasard. Notre pays a fait le choix de la jeunesse. Depuis 2019, l’attention est portée sur votre génération. L’objectif est de faire de vous des citoyens engagés dans la vie de la cité. Vous avez la chance de faire ce séjour sur le temps scolaire”, lance le préfet. Aux jeunes filles du groupe, il lance : “N’attendez que quelqu’un décide pour vous de votre vie. Toutes les carrières vous sont ouvertes”.

Quatre thèmes seront abordés dans ces séjours SNU : le sport et les Jeux Olympiques et Paralympiques, Défense et mémoire, Environnement et résilience face aux risques. Le séjour proposé à ces jeunes culminera la semaine prochaine avec un bivouac que les participants devront eux-mêmes organiser.