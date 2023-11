SNJ Réunion : « Non, les droits des journalistes ne sont pas à vendre ! »

le Club Export Réunion, la Chambre de métiers et de l’artisanat et leurs partenaires institutionnels ont présenté ce jeudi 23 novembre 2023 le premier Groupement d’Exportation Collaborative réunionnais. Dix entreprises locales au savoir-faire artisanal dans l’agroalimentaire se sont regroupées au sein d’une entité commune, baptisée « Émotion intense ». Le groupement a défini son offre complète de produits gourmands, à destination des marchés de la Suisse et de la Belgique.