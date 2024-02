Situation météo : retour de l’été imminent

Des températures sous les 10 degrés au-dessus de 1000 m d’altitude, localement parfois même sous 5 degrés…ce n’est pas chose commune en février, en plein cœur de l’été austral. Et pour cause ! Comme vous l’aurez sans doute tous noté, Les Mascareignes subissent un alizé de secteur sud-est depuis le week-end dernier et c’est bien celui-ci qui nous ramène de l’air plus frais et plus sec. Cependant, il s’agit évidemment d’une situation transitoire.

En effet, l’anticyclone a l’origine de cet alizé se décale progressivement vers l’est et va réorienter le flux au secteur est, voire est-nord-est. Aussi, à compter de mercredi/jeudi, c’est le retour d’une masse d’air plus tropicale sur notre zone…et qui dit tropicale, dit plus chaud, plus humide et plus instable ! Il faudra donc certainement ressortir k-way et parapluie en 2ème partie de semaine et cela, probablement jusqu’au week-end.

Si vous prévoyez des activités en extérieur entre mercredi et ce week-end, nous vous conseillons de garder un œil attentif à l’évolution des prévisions météorologiques !

Quant aux hypothétiques cyclogenèses envisagées au nord des Mascareignes, on ne devrait pas voir grand chose bouger avant ce week-end voire même le début de semaine prochaine. Du coup, on reste zennnnnnn.