Sidélec : Avis d’information complémentaire ou avis rectificatif

(Supplément à l’avis d’appel public à la concurrence – Marché de travaux – Appel d’offres ouvert paru à la rubrique « avis de marché et appels d’offres » de ZINFOS974 le jeudi 13 juin 2024)

1 – Identification de l’organisme qui passe le marché :

Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Réunion (SIDELEC REUNION), 10, rue Transversal – Bel-Air – CS 91010 – 97441 SAINTE-SUZANNE

Tél. : 0262 20 26 19 – Fax : 0262 20 19 75 – Courriel : marches@sidelec.re.

2 – Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour l’exécution de travaux d’électrification rurale (ER)

Numéro de consultation : 2024P015

3 – L’avis concerne : Un accord-cadre à bons de commande en application de l’article R2162-2e alinéa du Code de la Commande publique (CCP), pour l’exécution de travaux d’électrification rurale d’extension, de renforcement ou d’enfouissement, en aérien et en souterrain, y compris selon les lots, la construction ou la modification de poste de transformation à l’ile de la Réunion. Les prestations sont réparties en 3 catégories de travaux :

– Catégorie A : Les renforcements avec création de poste (R1) et les renforcements avec mutation de poste (R2) ;

– Catégorie B : Les renforcements de câbles ou créations de départ (R3) et les extensions de réseaux existants (EXT), sans création ni mutation de poste (portant uniquement sur les réseaux basse tension (BT) ;

– Catégorie C : Les enfouissements (ENF).

4 – MODIFICATIONS

a) L’endroit où se trouve le texte à rectifier : 8 – Modalités de remise des candidatures et des offres :

Au lieu de :

Le dossier de candidature et des offres sera transmis par voie électronique (dématérialisée) sur le site : http://www.achatpublic.com., à l’adresse :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_gvsqAWAuwG

Date et heure limites de réception des candidatures et des offres : 01/08/2024 à 16 h 00 (heure de La Réunion).

Lire :

Le dossier de candidature et des offres sera transmis par voie électronique (dématérialisée) sur le site : http://www.achatpublic.com., à l’adresse :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_ImMXT015ko

Date et heure limites de réception des candidatures et des offres : 10/09/2024 à 16 h 00 (heure de La Réunion).

b) L’endroit où se trouve le texte à rectifier : 7. Candidatures :

Entre autres, pour les niveaux spécifiques minimaux exigés, sur les « capacités professionnelles et techniques – références requises », est ajoutée la mention : l’entreprise candidate doit disposer de personnels possédant l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR encadrant et AIPR travaux).

5 – Autres renseignements :

Des modifications sont également intervenues dans les documents du dossier de consultation des entreprises (DCE). Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur du SIDELEC en libre accès et de manière gratuite à :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_ImMXT015ko

– Référence des avis de marché en application de l’article R2131-16 du CCP :

°Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) initial : au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics – BOAMP (N° 24-66853 publié le 09/06/24), et au Journal Officiel de l’Union Européenne – JOUE (TED N°342903-2024 publié le 11/06/24). – Date d’envoi de l’avis aux organes de publication : 07/06/24.

°Avis d’information complémentaire ou avis rectificatif : au BOAMP N°24-81699 et au JOUE TED N°418142-2024, publiés le 12/07/2024 – Date d’envoi de l’avis rectificatif aux organes de publication : le 11/07/2023.

LE PRESIDENT DU SIDELEC REUNION

Maurice GIRONCEL