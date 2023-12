Semaine de l’industrie : plus de 150 jeunes Réunionnais sensibilisés à la filière Canne-Sucre

Communiqué :

À l’occasion de la 12e édition de la semaine de l’industrie, organisée par l’État et qui s’est tenue du 27 novembre au 3 décembre 2023, les acteurs de la filière Canne-Sucre se sont mobilisés pour faire découvrir aux jeunes la première filière agro-industrielle de notre territoire et la plus ancienne.

Ce sont ainsi plus de 150 collégiens, lycéens ou étudiants qui ont été sensibilisés aux différents atouts de la filière ou qui ont pu vivre une expérience unique au cœur de l’une des deux sucreries de notre île pour y découvrir la fabrication du sucre, mais aussi des co-produits : sirop la cuite, écumes, bagasse, mélasse…

Les établissements concernés par cette opération sont le Lycée agricole de Saint-Paul, le Lycée agricole de Saint-Joseph, l’ESIROI, le Lycée François de Mahy, le Lycée Joseph Hubert, le BPREA de Saint-Joseph, le Lycée Patu de Rosemont, le Lycée Amiral Bouvet et l’Association « Elles Bougent ».

Afin de répondre aux enjeux de développement de notre filière dans son territoire et de faciliter sa pérénité et son appropriation par ses habitants, Le Syndicat du Sucre de La Réunion mène régulièrement des actions de sensibilisation via des interventions dans les établissements scolaires, l’organisation de visites de sucreries pour les jeunes ou encore grâce au cachalot exposition, un véritable outil pédagogique qui se déplace régulièrement dans différents établissements scolaires et manifestations de l’île.

La filière Canne-Sucre de La Réunion, 1ère filière agro-industrielle de notre île, est au cœur du développement d’un ensemble économique lié à l’agriculture, à l’industrie, à l’énergie, à l’environnement ou encore au tourisme. Ancrée dans le territoire depuis plus de 200 ans, elle s’inscrit au cœur d’un modèle d’économie circulaire vertueux, en équilibre avec les autres filières économiques de l’île.

