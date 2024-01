Sainte-Rose : La Semac suspend les loyers des familles au toit arraché par Belal

Le 15 janvier dernier, une dizaine de familles habitant dans un petit immeuble d’un étage de la résidence les Tulipiers, à Sainte-Rose, avaient dû être évacuées au plus fort du passage du cyclone tropical Belal. Leur toit s’était envolé, arraché par une bourrasque et dispersé en multiples morceaux, aux quatre vents.

Ce jeudi 25 janvier, Frédéric Pillore, directeur général de la Semac, le bailleur de cette résidence livrée dans les années 1980 selon le maire Michel Vergoz, est venu à la rencontre des habitants pour leur exposer un point de situation et leur proposer des solutions.

Selon la Semac, douze familles sur les seize concernées ont participé à la réunion publique, au cours de laquelle le bailleur a annoncé que le paiement des loyers était suspendu jusqu’au terme des travaux de remise en place d’une toiture, lesquels devraient démarrer en mars prochain.

Le bailleur indique que les bâches provisoires mises en place en urgence ont permis d’éviter les infiltrations lors du récent épisode de pluie de Candice, et s’est engagé à recevoir séparément chaque famille pour étudier une solution de relogement.

Si le bailleur ne dispose pas forcément de logements disponibles sur le territoire communal, des discussions avec d’autres bailleurs sociaux étaient envisagées la semaine dernière, sans qu’on sache encore le nombre exact de familles qui souhaitent être relogées pendant les travaux. La mairie de Sainte-Rose a fait part de son intention de mettre à disposition un bureau du CCAS pour faciliter ces entretiens.

« La SEMAC a effectué ses déclarations aux assurances et a indiqué aux locataires présents être en attente de l’expertise pour déterminer les causes du sinistre et relancer les travaux de couverture, en accord avec les conclusions de l’expert et ses préconisations », a fait par ailleurs savoir le bailleur.