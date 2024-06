Saint-Pierre réglemente la vente d’alcool pour le festival Sakifo

La ville de Saint-Pierre a pris des mesures pour encadrer la vente d’alcool aux abords du festival Sakifo, qui se déroulera du 7 au 10 juin 2024. Un arrêté municipal a été mis en place afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de l’événement.

L’arrêté débute le vendredi 7 juin et s’achève le lundi 10 juin à 2h du matin. Les titulaires de licences autorisant la vente de boissons en conditionnement en verre ou en tôle (canettes, boîtes, etc.) doivent impérativement servir leurs produits dans des gobelets en carton ou en plastique dans certaines zones spécifiques. Ces zones comprennent la rue de la Poudrière, sur la portion comprise entre le rond-point des 3 Canons et le rond-point Atlas et un périmètre défini par les rues suivantes :

– Est : rue Fernand Colardeau

– Ouest : rue Luc Donat

– Nord : rue du Père Favron

– Sud : la mer

Les bars, restaurants, et exploitants de débits de boissons situés dans ces périmètres bénéficient d’une autorisation d’ouverture prolongée jusqu’à 2h du matin. Cette mesure vise à accommoder les festivaliers tout en maintenant l’ordre public.

Les infractions à cet arrêté feront l’objet de poursuites.