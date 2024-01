Saint-Paul : Débrayage des pompiers pour « des casernes dignes de ce nom”

A Savanna, au Bernica et à la Saline-les-Bains, le constat est le même pour le premier magistrat de la ville. Sur les trois centres de secours, Emmanuel Séraphin pointe “ plusieurs dysfonctionnements majeurs susceptibles de mettre en danger la population”.

La situation est “catastrophique” assure l’édile qui milite en soutien des pompiers. “Pour rappel, Saint-Paul ne dispose d’aucune caserne de pompiers digne de ce nom, mais seulement de baraquements (conteneurs, préfabriqués…) ou de bâtiments vieillissants et inadaptés”.

Évoquant un risque pour la sécurité de la population Saint-Pauloise, le maire demande un entretien avec le président du Département et du SDIS.

“La ville de Saint-Paul contribue à hauteur de 3 millions d’euros par an au SDIS. Cela représente 90 millions d’euros versés depuis 30 ans, et cela, sans aucune avancée visible en termes de caserne depuis 3 décennies. Cela ne peut plus durer”.

Emmanuel Séraphin est également à l’origine d’une pétition intitulée “ Sauvons des vies en protégeant nos pompiers Saint-Paulois !”